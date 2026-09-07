Este lunes 7 de septiembre se define la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. Tras seis meses de competencia, el reality entra en su recta final y la semana que viene se celebrará la gran final.

En esta oportunidad, la gala cuenta con una placa positiva, lo que significa que el público vota para elegir a qué participantes quiere salvar y mantener en el juego. La jugadora que obtenga el menor porcentaje de apoyo abandonará la casa a un paso de la definición.

Quién se va de Gran Hermano este 7 de septiembre (CAPTURA DE TELEFE)

Qué dicen los números de la encuesta viral en X

De acuerdo con un sondeo no oficial realizado por la cuenta de X (ex Twitter) GH ENCUESTAS AR, Yanina Zilli se posiciona como la candidata a ser eliminada, ya que cuenta con el menor nivel de apoyo por parte del público en esta votación positiva.

Los resultados parciales de dicha consulta muestran los siguientes porcentajes de voto a favor para seguir en la casa:

Yipio: 68,8%

Charlotte Caniggia: 17,9%

Sol Abraham: 7,7%

Luana Fernández: 3,8%

Yanina Zilli: 1,5%

Aclaración: Los datos corresponden a un sondeo no oficial e independiente difundido en redes sociales y no reflejan los cómputos oficiales de la producción del programa ni los votos emitidos por vía telefónica/SMS.

Cómo es la placa y quién fue la última eliminada

La placa de nominadas está conformada por Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham, Yipio y Yanina Zilli. La jugadora que reciba menos votos positivos quedará fuera de la competencia esta noche, mientras que las cuatro restantes se consagrarán como las finalistas oficiales del certamen.

Cabe recordar que la semana previa fue Mariela Prieto quien abandonó la casa por decisión de la audiencia, marcando el inicio de este tramo decisivo en la convivencia.