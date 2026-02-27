El cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand tuvo un escenario a la altura de su historia: la imponente residencia de su hija, Marcela Tinayre, ubicada en el exclusivo Barrio Parque.

El tradicional enclave porteño, conocido por sus calles arboladas y palacetes de inspiración europea, volvió a ser testigo de una celebración íntima y familiar de alto perfil.

Así es la mansión de Marcela Tinayre en Barrio Parque: estilo francés, fachada señorial y mucha luz natural | Créditos: Instagram @paparazzi

La propiedad de Marcela Tinayre se distingue por su marcado estilo francés, visible desde la fachada señorial con líneas clásicas, balcones de hierro trabajado y amplios ventanales que aportan luz natural y elegancia.

La arquitectura remite a los hôtels particuliers parisinos, con una impronta sofisticada que dialoga con la identidad histórica del barrio.

ASÍ ES LA IMPONENTE CASA DE MARCELA TINAYRE

El verdadero protagonista del festejo fue el parque trasero. Este amplio jardín, cuidadosamente diseñado, se transformó una vez más en el corazón de la celebración.

En uno de los laterales se encuentra la gran pileta, integrada de forma armónica al paisaje. La piscina está acompañada por una pared cubierta de vegetación densa que funciona como pantalla natural, garantizando privacidad absoluta frente a miradas externas.

Además, la vista hacia la casa —con sus ventanales iluminados al caer la noche— aportó un efecto escenográfico natural que realzó el clima sofisticado de la celebración. La combinación entre arquitectura clásica, iluminación cálida y vegetación consolidada convirtió al jardín en un marco ideal para una fecha tan significativa.