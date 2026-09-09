Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida y volvió a mostrar su pancita de embarazo públicamente. La actriz asistió al estreno de La Ratonera, en el Teatro Liceo, y posó para las cámaras de Ciudad con un look relajado y canchero: blazer negro, musculosa blanca y jean celeste de tiro alto.

Con una enorme sonrisa y muy feliz por esta nueva etapa, Cande dejó ver cómo avanza su embarazo. La actriz confirmó a comienzos de agosto que espera su primer hijo junto a Joaquín Laviaguirre, su actual pareja. La noticia la anunció con mucha emoción y definió el momento como una nueva etapa en su vida.

Cande Molfese mostró su pancita en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

El embarazo llegó después de un período de importantes cambios personales para la influencer. Actualmente, la actriz se encuentra en pareja con Joaquín, productor teatral y papá del bebé que esperan. En las últimas semanas también habló sobre cómo está atravesando las transformaciones de su cuerpo durante el embarazo y reconoció que todavía está adaptándose a esta nueva imagen.

Cande Molfese mostró su pancita en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

Además, recientemente se conoció que la pareja espera un varón y que ya eligieron el nombre para el bebé.

Cande Molfese mostró su pancita en un estreno teatral (Foto: Movilpress).

EL PARTICULAR ENCUENTRO DE CANDE MOLFESE CON SU EX GASTÓN SOFFRITTI

La noche tuvo además un dato especial: entre los invitados al estreno de La Ratonera también estuvo Gastón Soffritti, expareja de Cande Molfese. Los actores mantuvieron una relación durante dos años, llegaron a comprometerse en 2023 y finalmente anunciaron su separación en 2024.

Gastón Soffritti en el estreno de La Ratonera (Foto: Movilpress).

Así, mientras Cande atraviesa su embarazo junto a Joaquín y disfruta de esta nueva etapa, su ex también dijo presente en la función de la obra en el Teatro Liceo. El reencuentro se produjo en medio de una noche marcada por el estreno teatral y por la presencia de varias figuras del espectáculo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.