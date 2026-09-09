A pocos días de ser eliminada de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna fue consultada por el romance que vivió con el influencer Ese Pérez dentro del reality y por las ácidas críticas que recibió la relación en las redes sociales.

En un mano a mano con Tío José, la artista habló sobre su inesperada eliminación y terminó protagonizando un picante ida y vuelta cuando le preguntaron por el vínculo con el mexicano.

“No quiero decir que fue en lo que fallé, pero involucré mucho los sentimientos. Eso, a veces, te hace brillar muchísimo y, a veces, te toca aprender una lección, como la que me tocó aprender a mí”, expresó Flor al referirse a su paso por el reality.

Flor Vigna habló de su romance con Ese Pérez y sorprendió con su respuesta: “Migajera” (video de Tío José)

Qué dijo Flor Vigna sobre su romance con Ese Pérez

En ese momento de la entrevista, el notero le preguntó directamente por las críticas que había recibido por su relación con Ese.

“En las redes se habló del tema de Ese, ¿qué fue lo que le viste a ese hombre?”, quiso saber el entrevistador.

Flor, lejos de esquivar la pregunta, le devolvió la consulta: “¿Vos qué pensás de esa situación?”.

El notero de Tío José fue contundente con su respuesta: “Yo no pienso, solo digo: ‘Flor, ¿qué estás haciendo?’”.

Fue entonces cuando Vigna sorprendió con una inesperada reflexión sobre su romance y hasta se definió a sí misma como “migajera”.

“¿Vos fuiste alguna vez migajero? No hay una persona a la que le pregunte que no haya sido migajero. Todos tenemos una historia así. Es parte de la vida”, respondió la artista, picantísima.

De esta manera, Flor Vigna reconoció que el vínculo con Ese Pérez también le dejó un aprendizaje y se mostró dispuesta a asumir las decisiones que tomó durante su estadía en La Casa de los Famosos México.