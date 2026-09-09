La teoría de Yanina Latorre de cómo se terminó el amor entre Luck Ra y La Joaqui es ta explosiva como inquietante, y tiene como punto de inflexión lo que sucedó en Ibiza, según lo que contó una empresaria.

“La verdad que él me parece un atrevido. Tengo una empresa con yates, jets privados, casas y mesas top en eventos. Todo eso a mí me da un 10% de comisión. A veces los clientes quieren compañía o chicas. Por eso les mando amigas que sí trabajan, así sea de presencia o si quieren algo extra se lo arreglan entre ellos”, leyó la conductora de SQP el mensaje de la mujer que empatizó con Joaquinha Lerena de la Riva.

“Él es una basura que le fue en infiel antes de dejarla. La Joaqui no sabía nada. Se enteró de todo esto por mí”, continuó la empresaria defenestrando a Juan Facundo Almenara Ordóñez.

Luck Ra. (@LuckRa)

Entonces, la española cerró: “Claramente la dejó porque él tenía el cu... sucio e iba a ser todo para peor”.

La conclusión de Yanina Latorre sobre Luck Ra

Ahí Yanina razonó: “Se ve que el tipo reventó en Ibiza”.

La Joaqui impactó con una microbikini roja y una frase que vincularon con Luck Ra. Crédito: Instagram

De hecho, según el testimonio de a misma empresaria, “Luck Ra se encerró en un baño con un chico luego de besarlo en público”.

“Porque para mí no tenía pensado dejarla. Conoció la joda grosa allá y cuando la vio...”, remató Latorre.

Al final, Yanina Latorre concluyó: “La Joaqui entiende que con Luck Ra era una conexión sexual, que ella estaba enamorada y él no”.