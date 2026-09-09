Mar Tarrés vive uno de los momentos más felices de su vida. La influencer y modelo curvy sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novio, Pablo Giménez, quien le hizo una romántica propuesta durante el viaje que ambos realizaron a Disney.

La pareja eligió uno de los escenarios más emblemáticos del parque para dar un paso clave en su relación. Frente al imponente castillo de Disney, Pablo sorprendió a Mar con el pedido de matrimonio, en una escena que quedó registrada en fotografías y que luego la influencer decidió compartir con sus seguidores.

Emocionada por la inesperada propuesta, Mar publicó varias imágenes del romántico momento en sus redes sociales y acompañó el posteo con una declaración de amor en la que dejó en claro que nunca imaginó vivir una escena semejante.

Mar Tarrés y su novio en Disney (Foto: Instagram @martarresok_)

LA ROMÁNTICA PROPUESTA DE CASAMIENTO DEL NOVIO DE MAR TARRÉS

Junto a las fotografías del romántico momento, Mar Tarrés escribió: “Sí, quiero y les juro chicas que yo no lo obligue”. Además, admitió con sinceridad: “Yo pensé que estas cosas nunca me iban a pasar en la vida”.

Mar Tarrés y su novio en Disney (Foto: Instagram @martarresok_)

Por otro lado, celebró: “Encima en el lugar más feliz del mundo con la persona que más feliz me hace. Estoy que shoroooo!!!”. Al dirigirse a su pareja, escribió: “Te amo gordito hermoso. Sos el papá perruno más bueno del mundo!”

Mar Tarrés y su novio en Disney (Foto: Instagram @martarresok_)