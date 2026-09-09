Mar Tarrés vive uno de los momentos más felices de su vida. La influencer y modelo curvy sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novio, Pablo Giménez, quien le hizo una romántica propuesta durante el viaje que ambos realizaron a Disney.
La pareja eligió uno de los escenarios más emblemáticos del parque para dar un paso clave en su relación. Frente al imponente castillo de Disney, Pablo sorprendió a Mar con el pedido de matrimonio, en una escena que quedó registrada en fotografías y que luego la influencer decidió compartir con sus seguidores.
Emocionada por la inesperada propuesta, Mar publicó varias imágenes del romántico momento en sus redes sociales y acompañó el posteo con una declaración de amor en la que dejó en claro que nunca imaginó vivir una escena semejante.
LA ROMÁNTICA PROPUESTA DE CASAMIENTO DEL NOVIO DE MAR TARRÉS
Junto a las fotografías del romántico momento, Mar Tarrés escribió: “Sí, quiero y les juro chicas que yo no lo obligue”. Además, admitió con sinceridad: “Yo pensé que estas cosas nunca me iban a pasar en la vida”.
Por otro lado, celebró: “Encima en el lugar más feliz del mundo con la persona que más feliz me hace. Estoy que shoroooo!!!”. Al dirigirse a su pareja, escribió: “Te amo gordito hermoso. Sos el papá perruno más bueno del mundo!”