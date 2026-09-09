Una de las historias más famosas de Stephen King está a punto de regresar a la pantalla. Prime Video lanzó el tráiler oficial de Carrie, la nueva serie basada en la novela que el escritor publicó en 1974 y que se convirtió en un clásico del terror.

La producción estará a cargo de Mike Flanagan, reconocido por series como La maldición de Hill House y Misa de medianoche, quien propone una nueva mirada sobre el universo de Carrie White. La serie tendrá ocho episodios y llegará exclusivamente a Prime Video el miércoles 7 de octubre de 2026.

Cómo es la nueva serie de “Carrie” de Prime Video

La nueva producción vuelve a centrarse en Carrie White, una adolescente marginada que creció aislada junto a su madre, Margaret, y que deberá enfrentarse a un mundo completamente diferente al que conoce.

La historia incorpora además un elemento propio de la época actual: la crueldad y la presión de las redes sociales. Después de la muerte de su padre, Carrie queda expuesta al ambiente de una escuela secundaria pública y a un escándalo de acoso que rápidamente se vuelve viral.

Al mismo tiempo, comienzan a manifestarse los misteriosos poderes telequinéticos que marcaron al personaje desde su creación.

La serie buscará profundizar en los personajes y en las decisiones que conducen a la noche que cambió para siempre la historia de Carrie. De esta manera, la adaptación promete ampliar algunos aspectos de la novela original y explorar qué hay detrás de la joven que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles del terror.

Summer H. Howell es la nueva Carrie White

La protagonista de esta nueva versión es Summer H. Howell, quien fue elegida para interpretar a Carrie después de un extenso proceso de casting en el que participaron cerca de 1.500 actores.

La acompañan Samantha Sloyan, como Margaret White; Siena Agudong, como Sue Snell; Alison Thornton, como Chris Hargensen; Joel Oulette, como Tommy Ross; Josie Totah, como Tina; Arthur Conti, como Billy; Thalia Dudek, como Emaline; Amber Midthunder, como la señorita Desjardin; y Matthew Lillard, como el director Grayle.

El elenco también incluye a varios actores que ya trabajaron anteriormente con Flanagan, entre ellos Kate Siegel, Rahul Kohli, Michael Trucco, Crystal Balint, Tim Bagley y Heather Graham.

Foto: prensa Prime Video

Mike Flanagan y Stephen King, detrás de la nueva “Carrie”

La serie está escrita y producida ejecutivamente por Mike Flanagan, quien además dirigió cuatro de los ocho episodios. Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick y Hiromi Kamata están a cargo de la dirección de los restantes capítulos.

Por su parte, Stephen King participa como productor ejecutivo, acompañando esta nueva adaptación de su primera novela publicada.

La producción está realizada por Amazon MGM Studios.

Foto: prensa Prime Video

Cuándo se estrena “Carrie” en Prime Video

La nueva serie de Carrie tendrá su estreno mundial el miércoles 7 de octubre de 2026 y estará disponible exclusivamente a través de Prime Video en más de 240 países y territorios.

La producción llega además en un año especial para la historia: en 2026 se cumplen 50 años del estreno de la película de 1976 dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek, que fue nominada a dos premios Oscar y convirtió a Carrie en un ícono del cine de terror.

La novela original de Stephen King, publicada en 1974, fue el comienzo de una de las carreras literarias más exitosas de todos los tiempos. Ahora, cinco décadas después de aquella primera adaptación cinematográfica, Carrie vuelve a la pantalla con una serie que busca llevar su historia a una nueva generación.