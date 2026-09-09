Ozuna regresó a la Argentina después de una década y tuvo un reencuentro a lo grande con sus fanáticos. El artista puertorriqueño se presentó en un Movistar Arena completamente agotado, donde desplegó una puesta en escena de nivel internacional y repasó los grandes éxitos que marcaron su carrera dentro de la música urbana.

La presentación formó parte de su “Una Aventura World Tour”, gira con la que el cantante viene recorriendo distintos escenarios internacionales. En Buenos Aires, la espera de diez años terminó con una noche a puro reggaetón, hits y celebración.

Ozuna. Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

Ozuna. Foto: prensa

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Ozuna volvió a la Argentina y revolucionó el Movistar Arena

El regreso de Ozuna al país estuvo marcado desde el comienzo por la expectativa de sus seguidores. El cantante volvió a encontrarse con el público argentino diez años después de su primera visita y ofreció un espectáculo que recorrió diferentes etapas de su trayectoria.

Con una puesta que incluyó doble escenario, un importante despliegue audiovisual y una producción especialmente diseñada para la gira, el artista mantuvo al público activo durante toda la noche.

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El repertorio combinó algunos de los clásicos que construyeron su carrera con canciones más recientes. Entre los temas que hicieron cantar al estadio estuvieron “Una aventura”, “Se preparó” y “Hey Mor”, en una celebración de más de una década de música.

El show en Buenos Aires llegó después de una extensa etapa internacional para Ozuna. En los últimos meses, el artista realizó más de veinte presentaciones por Europa, con fechas en países como España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos y Portugal.

Los invitados que sorprendieron durante el show de Ozuna

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la aparición de Luz Gaggi, quien subió al escenario para interpretar junto a Ozuna “El Farsante”.

La colaboración tuvo además un significado especial porque ambos habían coincidido anteriormente cuando la artista presentó esta canción durante su participación en La Voz Argentina. El encuentro frente al público del Movistar Arena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Ozuna. Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

Más tarde fue el turno de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, quien se sumó a Ozuna para cantar “Te Vas”. La participación del músico argentino desató otra de las grandes ovaciones del público.

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“Una aventura”, la canción con la que Ozuna volvió a sus raíces

El regreso de Ozuna a Buenos Aires también coincidió con una nueva etapa de su carrera. El artista presentó recientemente “ZIZI”, una colaboración con Omar Courtz que combina distintas generaciones del sonido urbano puertorriqueño.

Pero uno de los lanzamientos centrales de este momento artístico es “Una aventura”, una canción con la que el cantante buscó regresar a sus raíces y que rápidamente se convirtió en uno de sus grandes éxitos recientes.

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El tema alcanzó el primer puesto de las radios en ocho países iberoamericanos, entre ellos Argentina, Colombia, Chile y España. Además, llegó al número uno del listado Latin Airplay de Billboard y acumuló decenas de millones de reproducciones entre Spotify y YouTube.

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Ozuna, una de las figuras más importantes de la música latina

A lo largo de más de una década de carrera, Ozuna logró convertirse en uno de los nombres centrales de la música urbana y expandir el reggaetón hacia públicos de todo el mundo.

Con miles de millones de reproducciones, numerosos reconocimientos internacionales y colaboraciones con algunas de las figuras más importantes de la música latina, el puertorriqueño mantiene vigente su conexión con distintas generaciones.

Su regreso a la Argentina confirmó esa vigencia: diez años después de su primera visita, Ozuna volvió a Buenos Aires y encontró un Movistar Arena agotado, dispuesto a cantar cada uno de sus grandes éxitos.