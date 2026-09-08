Zoe Gotusso despedirá el 2026 por partida doble en Buenos Aires. La cantante argentina agotó las entradas para el show del 17 de diciembre en el Teatro Coliseo y anunció una nueva función para el 18, con la que pondrá el broche de oro a su gira de este año.

La nueva fecha llega luego del sold out de la primera presentación y confirma el gran momento que atraviesa la artista, que volverá a encontrarse con su público porteño con “Un Día de Verano”, una propuesta especialmente pensada para recorrer distintas etapas de su carrera.

Zoe Gotusso vuelve al Teatro Coliseo con “Un Día de Verano”

“Un Día de Verano” propone un recorrido por el universo musical de Zoe Gotusso, combinando las canciones de su más reciente álbum de estudio, “DETALLES”, con algunos de los temas que se convirtieron en parte fundamental de su repertorio.

La puesta en escena fue diseñada especialmente para estos conciertos y cuenta con dirección artística de Luciana Acuña, en una propuesta que busca acompañar las canciones desde una mirada visual y performática.

El espectáculo será así una oportunidad para escuchar en vivo temas como “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara”, canciones que ayudaron a consolidar a Zoe como una de las voces más destacadas de la nueva escena musical argentina.

Foto: prensa Zoe Gotusso

Un año clave para la carrera de Zoe Gotusso

La nueva presentación en Buenos Aires llega después de un período especialmente importante para la artista. En 2025, Zoe Gotusso protagonizó el ciclo “Pequeños Conciertos”, una experiencia íntima que combinó música y teatralidad y que tuvo 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu.

Ese recorrido le permitió profundizar el vínculo con sus seguidores y explorar una manera diferente de presentar sus canciones en vivo.

Ahora, con “Un Día de Verano”, Gotusso apuesta por un espectáculo renovado y de mayor escala, pero sin abandonar la intimidad y la sensibilidad que caracterizan su propuesta.

Foto: prensa Zoe Gotusso

Cuándo se presenta Zoe Gotusso en Buenos Aires

Las dos funciones de “Un Día de Verano” serán en el Teatro Coliseo, ubicado en Buenos Aires:

17 de diciembre: entradas agotadas.

18 de diciembre: nueva función, con entradas disponibles.

La segunda fecha representa la última oportunidad para ver a Zoe Gotusso en Buenos Aires durante 2026 y será, además, el cierre de su gira del año.

Los tickets para el 18 de diciembre se pueden adquirir únicamente a través de Ticketek.