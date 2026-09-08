412, uno de los programas de fútbol más populares del streaming, se suma al line up de GENERACIÓN, el gran festival de entretenimiento digital que se realizará del 11 al 13 de diciembre en BA Ferial Costa Salguero.

La propuesta tendrá como protagonistas a Davo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elia, Agusneta y Benito SDR, quienes llevarán el programa al escenario para encontrarse cara a cara con su comunidad y trasladar al mundo real la dinámica que habitualmente desarrollan frente a las pantallas.

El encuentro será el viernes 11 de diciembre a las 22, en el escenario Play de GENERACIÓN. La experiencia incluirá juegos, desafíos y distintas dinámicas con participación del público, además de uno de los segmentos más reconocidos de 412: el juego del “Impostor”.

Las entradas se pueden adquirir a través de GENERACION.COM. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa ya está disponible, mientras que la venta general comienza este martes 8 de septiembre a las 12 del mediodía. Además, habrá 6 cuotas sin interés con Santander Visa.

Foto: prensa

Cómo será el show de 412 en GENERACIÓN

La presentación tendrá una dinámica especialmente pensada para el formato presencial. En primer lugar, Davo Xeneize y La Cobra subirán juntos al escenario. Luego se incorporarán Teo D’Elia, Agusneta y Benito SDR, completando el equipo de 412.

A partir de allí, los integrantes interactuarán con los espectadores a través de juegos y desafíos en vivo. El público tendrá un rol activo durante la propuesta, que buscará reproducir parte de la espontaneidad, el humor y la interacción que caracterizan al programa.

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El cierre estará a cargo de “Impostor”, uno de los juegos más reconocidos de 412 y uno de los momentos que sus seguidores podrán experimentar ahora fuera de la pantalla.

412, un fenómeno del streaming futbolero

El programa logró construir una comunidad masiva alrededor del fútbol, combinando actualidad futbolística, análisis, opiniones, humor, juegos e interacción directa con sus seguidores.

Actualmente cuenta con más de 826 mil suscriptores en YouTube, 542 mil seguidores en Instagram y más de 176 mil en TikTok. 412 se transmite todos los lunes y viernes a las 22 por Kick.

Su incorporación a GENERACIÓN apunta precisamente a uno de los grandes objetivos del festival: convertir en experiencias presenciales los contenidos que las nuevas generaciones consumen diariamente a través de sus celulares y computadoras.

La propuesta no se limitará a ver un programa en vivo, sino que buscará generar un encuentro entre los protagonistas y su comunidad, con participación, juegos y momentos compartidos.

Qué es GENERACIÓN, el festival que reúne al mundo del streaming

GENERACIÓN se realizará durante tres jornadas, del 11 al 13 de diciembre, en BA Ferial Costa Salguero, y reunirá a algunas de las principales figuras del entretenimiento digital.

El line up incluye nombres como Rubius, TheGrefg, Jordi Wild, Nil Ojeda, Farid Dieck, Alejo Igoa, Robleis, Ian Lucas, Lit Killah, Yolo Aventuras, Coscu, Momo, Spreen, Carrera, Unicornio, TheDonato, Ailu Tokman, Ángela Torres, Marcos Giles, Mica Suárez, Kevsho, Marti Benza, Evitta Luna, Sofi Agnone, Kuki Agnone y Angie Velasco, entre muchos otros.

Uno de los grandes atractivos será además el regreso de Rubius a la Argentina después de más de una década. El show del reconocido creador español ya agotó sus localidades, mientras que la preventa exclusiva del festival también registró sold out.

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Durante las tres jornadas habrá shows, entrevistas, desafíos, juegos, música, humor, gaming, fútbol y entretenimiento, además de propuestas gastronómicas y espacios de relax.

La idea de GENERACIÓN es que cada visitante pueda elegir cómo vivir la experiencia: desde asistir a un show o escenario determinado hasta recorrer una jornada completa o participar durante los tres días del festival.

El encuentro es una producción de LA NACIÓN y OLGA, y busca reunir en un mismo espacio a los creadores que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas con las comunidades que los siguen desde las plataformas digitales.

GENERACIÓN se realizará en BA Ferial Costa Salguero, en Av. Costanera Rafael Obligado 1221. Las entradas y las distintas modalidades de acceso están disponibles a través de GENERACION.COM.