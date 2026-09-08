TINI y Danna protagonizaron un encuentro que sus seguidores esperaban desde hacía tiempo. Durante el show que la cantante argentina brindó el 4 de septiembre en la Arena Ciudad de México, recibió como invitada especial a la artista mexicana y juntas compartieron escenario por primera vez.

La aparición de Danna fue una de las grandes sorpresas de la noche y generó una inmediata reacción entre el público que asistió al FUTTTURA WORLD TOUR. Las dos artistas, referentes de distintas generaciones del pop latino, unieron sus voces en un momento que también funcionó como un encuentro entre Argentina y México.

TINI y Danna cantaron juntas por primera vez

El primer momento de la presentación estuvo marcado por “Si Tú Te Vas”, una canción incluida en TINI, el álbum debut que Martina Stoessel lanzó en 2016 y que significó el comienzo de una nueva etapa en su carrera musical.

A diez años de aquel lanzamiento, la artista argentina volvió a encontrarse con una canción de sus comienzos, aunque esta vez desde una perspectiva completamente diferente: acompañada por Danna y frente a miles de fanáticos mexicanos.

El recorrido continuó con “SUEÑO MOJADITO”, el tema que abre WET DREAMS, el más reciente material de Danna. De esta manera, la presentación conectó dos momentos muy diferentes de sus trayectorias: los primeros pasos discográficos de TINI y la etapa de libertad y madurez creativa que atraviesa actualmente la artista mexicana.

La combinación de ambos temas convirtió el show en una suerte de viaje entre el pasado y el presente de las dos cantantes, además de poner en escena la complicidad que construyeron a partir de la admiración mutua.

Tini y Danna. Foto: prensa

Tini y Danna. Foto: prensa

Tini y Danna. Foto: prensa

Tini y Danna. Foto: prensa

La complicidad entre TINI y Danna que finalmente llegó al escenario

La colaboración no fue solamente musical. Desde hace tiempo, ambas artistas han mostrado públicamente su admiración y han compartido intercambios a través de sus respectivas plataformas.

Por eso, verlas juntas sobre un mismo escenario tuvo un significado especial para sus seguidores. La presentación permitió transformar esa conexión previa en un momento concreto frente a miles de personas.

La química entre ambas quedó reflejada tanto en la interpretación de las canciones como en la energía que compartieron durante el show, en una noche que tuvo a dos de las figuras femeninas más importantes del pop latino como protagonistas.

Tini y Danna. Foto: prensa

Danna atraviesa un gran momento con WET DREAMS

La participación en el show de TINI llegó para Danna en un momento particularmente importante de su carrera.

A pocos días del lanzamiento de WET DREAMS, el proyecto debutó en el puesto número 9 del Top Albums Debut Global de Spotify, ubicando a la artista mexicana dentro del Top 10 mundial de nuevos lanzamientos de álbumes en la plataforma.

El material representa el segundo capítulo de VISIONS, el próximo álbum de Danna, un proyecto conceptual que explora diferentes dimensiones vinculadas con los sueños.

Después de LUCID DREAMS, que se adentró en el territorio entre la conciencia y el subconsciente, WET DREAMS pone el foco en el deseo, la intimidad, la sexualidad y la libertad, a través de siete canciones que combinan elementos del pop con ritmos urbanos y sonidos latinos.

TINI también atraviesa una etapa de libertad creativa

Por su parte, TINI continúa explorando nuevas facetas de su identidad artística a través de FUTTTURA, una gira que funciona como un recorrido por las distintas etapas que construyeron su carrera.

En paralelo, la cantante argentina volvió recientemente a conectar con el público mexicano a través de “Pa’ Él”, su colaboración con Los Ángeles Azules, y continúa ampliando los límites de su propuesta musical.

El concepto de FUTTTURA le permite recuperar canciones de diferentes momentos de su trayectoria y reinterpretarlas desde su presente, en una etapa marcada por la exploración y el redescubrimiento personal y artístico.

Dos artistas que también marcan tendencia

El encuentro entre TINI y Danna también tuvo un fuerte componente visual. Ambas llegaron al escenario con looks que reflejan sus respectivas identidades y las tendencias actuales del pop, donde la moda funciona como una extensión de la personalidad artística.

Los estilismos combinaron una estética contemporánea con elementos de alto impacto, en línea con la manera en que las dos cantantes utilizan sus apariciones públicas y sus shows para construir una identidad visual propia. Como parte de sus looks, las embajadoras de Pandora llevaron piezas de la marca.

Así, música, moda y complicidad se cruzaron en una misma noche, con TINI y Danna como protagonistas de un encuentro que, por primera vez, dejó de ser virtual para convertirse en una colaboración sobre el escenario.