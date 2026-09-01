La moda no solo se trata de prendas y accesorios: también puede convertirse en una forma de expresar quiénes somos. En ese universo, los talismanes vuelven a ganar protagonismo y se transforman en piezas que, además de completar un look, buscan transmitir un significado personal.

Una de las figuras que se suma a esta tendencia es Danna, quien vuelve a explorar su vínculo con la moda a través de una selección de joyas inspiradas en símbolos, referencias históricas y elementos que representan distintas formas de identidad.

La artista mexicana, reconocida por experimentar con diferentes estilos y facetas de su imagen, es la protagonista del nuevo capítulo de Pandora Talisman, una colección que propone llevar la joyería como una extensión de la personalidad.

Danna. Foto: prensa

Talismanes: cuando las joyas también cuentan una historia

La tendencia recupera una idea que atraviesa distintas culturas desde hace siglos: llevar objetos que funcionen como símbolos de protección, fortaleza o conexión con aquello que resulta importante para cada persona.

En su versión contemporánea, los talismanes dejan de ser únicamente amuletos para convertirse también en accesorios capaces de incorporarse a distintos estilos.

La colección que protagoniza Danna toma referencias de antiguas monedas, hallazgos arqueológicos, símbolos históricos, inscripciones en latín y motivos mitológicos, reinterpretados desde una mirada actual.

El resultado son piezas que buscan combinar el atractivo visual de la joyería con detalles que remiten a diferentes momentos de la historia.

Danna. Foto: prensa

El layering también llega a la joyería

Una de las claves de esta tendencia es la posibilidad de combinar diferentes piezas para crear una composición propia.

Anillos que pueden llevarse apilados, cadenas de distintos largos y charms permiten jugar con el layering y modificar el conjunto según el estilo o la ocasión.

La propuesta también permite sumar nuevas piezas con el tiempo, haciendo que la combinación evolucione junto con quien la lleva.

En ese sentido, la joyería deja de ser un elemento estático y se convierte en otra herramienta para experimentar con la moda y construir una identidad visual.

Danna. Foto: prensa

Danna, entre la moda y la autoexpresión

La elección de Danna como protagonista de esta propuesta encuentra un punto de conexión con su propia relación con la moda.

A lo largo de su trayectoria, la artista mexicana ha utilizado su imagen para explorar diferentes estilos y facetas, sin dejar de lado una identidad propia. Esa capacidad de transformación dialoga con la idea detrás de los talismanes: piezas que pueden acompañar distintos momentos y representar tanto quiénes somos como aquello en lo que estamos por convertirnos.

Como embajadora de Pandora para Latinoamérica, Danna encabeza así este nuevo capítulo de la colección, que combina joyería, tendencias y simbolismo.

La nueva colección Pandora Talisman ya está disponible en el sitio oficial de la marca.