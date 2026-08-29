Benito Fernández celebró sus 40 años en la moda con “Mi Historia”, una colección aniversario que presentó este viernes 28 de agosto como cierre de Argentina Fashion Week, en el Palacio San Miguel. La gran noche reunió a más de 300 invitados y tuvo a varias de las figuras más reconocidas de la moda y el espectáculo entre sus asistentes.

Valeria Mazza, Araceli González, Nicole y Gege Neumann, Laura Fidalgo, Moria Casán, Fernanda Callejón, Jorge Rey y Fabián Medina Flores, entre otros famosos, dijeron presente en una velada donde la moda fue protagonista dentro y fuera de la pasarela.

Benito Fernández celebró los 40 años en la moda con su nueva colección "Mi Historia" (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Los famosos que acompañaron a Benito Fernández

Con sus diferentes estilos, las celebridades se convirtieron en parte del atractivo de una noche que tuvo a la moda argentina como gran protagonista. Valeria Mazza, una de las figuras históricas vinculadas a la carrera del diseñador, fue una de las invitadas destacadas. También estuvieron Araceli González, Nicole Neumann y Gege Neumann, quienes aportaron glamour a la primera fila.

Araceli González en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

La lista de invitados también incluyó a Laura Fidalgo, Moria Casán, Fernanda Callejón, Jorge Rey y Fabián Medina Flores, además de Analía Maiorana con su hija, Paloma Herrera, Soledad Solaro, María Susini, Verónica de la Canal, Jimena Cirulnik, Natalia Franzoni, Mora Furtado, Mario Guerci, Anamá Ferreira y otras personalidades.

Nicole y Gege Neumann en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

La galería de fotos reúne los looks de los famosos que acompañaron al diseñador en esta celebración tan especial de la moda argentina.

Soledad Solaro, Verónica de la Canal, Jorge Rey, Valeria Mazza y Fabián Medina Flores en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

Fernánda Callejón en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Ciudad Magazine).

“Mi Historia”: cuatro décadas de moda en una misma pasarela

Para celebrar sus 40 años de trayectoria, Benito Fernández decidió mirar hacia atrás, pero sin quedarse en el pasado. “Mi Historia” recuperó algunos de sus diseños más reconocibles y los reinterpretó a través de nuevas combinaciones de colores, materiales, texturas, volúmenes y técnicas artesanales.

Jimena Cyrulnik, Soledad Solaro, Natalia Franzoni en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

La propuesta estuvo atravesada por algunos de los sellos que identifican al diseñador: el color, las estampas, las texturas, los volados, las transparencias y el trabajo artesanal.

Benito Fernández celebró sus 40 años en la moda con su nueva colección "Mi Historia" (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

Entre las piezas recuperadas apareció un diseño asociado a Valeria Mazza, convertido ahora en un vestido corto de patchwork realizado con guardas y texturas de diferentes colecciones de los últimos 30 años.

Valeria Mazza en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

También volvieron a la pasarela referencias a colecciones como “Etnia” (2009), “Embrujo Gitano” (2016) y “Alma Bohemia” (2025), además de diseños de fines de los 90 y principios de los 2000.

Anamá Ferreira en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

Dolores Moreno y Soledad Solaro en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Un desfile con historia y mucho glamour

La presentación contó con 40 pasadas, que funcionaron como un recorrido por diferentes etapas de la carrera de Fernández. Uno de los momentos destacados fue la reinterpretación de un diseño que el diseñador había creado para Máxima de Holanda, mientras que el cierre estuvo a cargo de Chloé Bello.El desfile terminó con todos los looks nuevamente sobre la pasarela y Benito Fernández recibiendo el aplauso del público junto a las modelos. Después, la celebración continuó en el backstage con una torta especialmente realizada para conmemorar sus cuatro décadas en la moda.

Analía Maiorana y Malena Terra en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa).

Así, entre diseños icónicos, nuevas versiones de sus clásicos y una primera fila repleta de figuras, Benito Fernández cerró la 67ª edición de Argentina Fashion Week con una celebración que puso en escena cuatro décadas de moda argentina.

María Susini en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Moria Casán en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Jorge Rey en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Analía Maiorana y Malena Terra en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: Prensa). Por: JuanVillagran

Nicole y Gege Neumann en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran

Nicole y Gege Neumann en el desfile de Benito Fernández por sus 40 años en la moda (Foto: prensa). Por: JuanVillagran