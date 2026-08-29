Karlos Arguiñano, chef: “Con una costilla de cerdo y 5 ingredientes podés hacer un súper plato en 25 minutos”

En tiempos en los que cada compra en el supermercado obliga a cuidar el bolsillo, las recetas sencillas vuelven a ganar protagonismo. Y si además son sabrosas, rendidoras y utilizan ingredientes fáciles de conseguir, mucho mejor.
En ese contexto, Karlos Arguiñano volvió a destacar una de sus preparaciones favoritas. El chef vasco aseguró que con una costilla de cerdo y apenas cinco ingredientes se puede cocinar “un platazo barato” en solo 25 minutos, una propuesta ideal para un almuerzo o una cena familiar.
Fiel a su estilo, el cocinero defendió la cocina casera y recordó que no hace falta recurrir a productos sofisticados para obtener grandes resultados. “Hay tanta gente que ha empezado a cocinar conmigo que les felicito porque se sienten útiles y están cocinando sin gastar mucho”, afirmó.
Ingredientes
- Un kg de costilla de cerdo trozada
- Una cebolla
- Un puerro
- Una zanahoria
- Un pimiento verde
- 2 papas
- Agua
- Sal (a gusto)
Procedimiento
- Dorar bien la costilla de cerdo en una cazuela hasta que tome color.
- Retirar momentáneamente la carne.
- En la misma grasa que soltó la costilla, cocinar la cebolla, el puerro, la zanahoria y el pimiento verde picados hasta que queden tiernos.
- Volver a incorporar la carne.
- Cubrir con agua.
- Agregar las papas cascadas en trozos.
- Cocinar con la olla tapada durante 25 minutos a fuego suave.
- Rectificar la sal y servir bien caliente.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/