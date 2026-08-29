Karlos Arguiñano, chef: “Con una costilla de cerdo y 5 ingredientes podés hacer un súper plato en 25 minutos”

En tiempos en los que cada compra en el supermercado obliga a cuidar el bolsillo, las recetas sencillas vuelven a ganar protagonismo. Y si además son sabrosas, rendidoras y utilizan ingredientes fáciles de conseguir, mucho mejor.

En ese contexto, Karlos Arguiñano volvió a destacar una de sus preparaciones favoritas. El chef vasco aseguró que con una costilla de cerdo y apenas cinco ingredientes se puede cocinar “un platazo barato” en solo 25 minutos, una propuesta ideal para un almuerzo o una cena familiar.

Fiel a su estilo, el cocinero defendió la cocina casera y recordó que no hace falta recurrir a productos sofisticados para obtener grandes resultados. “Hay tanta gente que ha empezado a cocinar conmigo que les felicito porque se sienten útiles y están cocinando sin gastar mucho”, afirmó.

Comensales 2 Ingredientes Un kg de costilla de cerdo trozada

kg de costilla de cerdo trozada Una cebolla

cebolla Un puerro

puerro Una zanahoria

zanahoria Un pimiento verde

pimiento verde 2 papas

papas Agua

Sal (a gusto)

Karlos Arguiñano en su programa / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Procedimiento

Dorar bien la costilla de cerdo en una cazuela hasta que tome color. Retirar momentáneamente la carne. En la misma grasa que soltó la costilla, cocinar la cebolla, el puerro, la zanahoria y el pimiento verde picados hasta que queden tiernos. Volver a incorporar la carne. Cubrir con agua. Agregar las papas cascadas en trozos. Cocinar con la olla tapada durante 25 minutos a fuego suave. Rectificar la sal y servir bien caliente.

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