Scones de queso: la receta fácil y exprés de Cami Homs para compartir una merienda familiar

Los scones de queso son una de esas recetas clásicas que nunca fallan a la hora de preparar una merienda casera. Fáciles, rápidos y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, son una excelente opción para recibir visitas o sorprender a la familia.

Entre quienes comparten este tipo de preparaciones en redes sociales aparece Cami Homs, que además de su faceta como modelo y conductora también suele mostrar sus recetas favoritas. En una de sus historias destacadas reveló el paso a paso para hacer unos scones de queso pensados para las meriendas con sus hijos y sus amigos.

Scones de queso: la receta fácil de Cami Homs. Foto: Freepik

La receta se volvió muy popular porque no requiere técnicas complicadas, se prepara en pocos minutos y ofrece un resultado esponjoso por dentro y dorado por fuera.

Consejos para que queden más tiernos

Para lograr una mejor textura conviene no amasar de más, ya que eso desarrolla el gluten y puede volver la preparación más dura. También es importante que la manteca esté blanda, pero no derretida, para integrarla mejor con los ingredientes secos.

Si buscás un sabor más intenso, podés reemplazar parte del queso rallado por queso parmesano o un queso estacionado, mientras que para una versión más gourmet es posible sumar hierbas como orégano, romero o ciboulette picado.

Comensales 4 Ingredientes 100 gramos de manteca blanda

gramos de manteca blanda 300 gramos de harina

gramos de harina Una pizca sal

pizca sal Una cucharadita de polvo para hornear

cucharadita de polvo para hornear 100 gramos de queso rallado

gramos de queso rallado Un huevo

huevo 50 cc leche

cc leche 50 cc crema de leche

Cami Homse, una de las influencers que mejor cocina en Argentina. Foto: Cucinare TV

Procedimiento de los scons de queso de Cami Homs

Mezclar la manteca con la harina, la sal, el polvo para hornear y el queso rallado hasta integrar todos los ingredientes. Agregar el huevo, la leche y la crema de leche . Unir hasta obtener una masa lisa. Si hiciera falta, incorporar un poco más de harina de a poco. Estirar la masa hasta dejarla con un espesor aproximado de 2 centímetros. Cortar los scones con un molde redondo o con la forma que prefieras. Colocarlos sobre una bandeja para horno. Hornear entre 15 y 20 minutos a 170 °C, hasta que estén apenas dorados.

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