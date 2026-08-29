Qué es la shakshuka y cómo se hace este plato de Medio Oriente: la receta exprés de Ailu Tokman

La shakshuka es uno de los platos más populares de la cocina de Medio Oriente y el norte de África. Tradicionalmente consiste en huevos cocinados sobre una salsa de tomate especiada con cebolla y morrón, aunque existen muchas versiones que adaptan la receta original a ingredientes más cotidianos.
En los últimos años ganó popularidad en redes sociales por su facilidad de preparación y porque permite resolver un almuerzo o una cena con pocos ingredientes. Una de las últimas en compartir su versión fue la creadora de contenido gastronómico Ailu Tokman, quien propuso una variante más suave y rápida de hacer.
Según explicó, se trata de “una especie de shakshuka, pero mucho más suave y con sabores que funcionan increíble”, ideal para quienes buscan una comida casera sin demasiadas complicaciones.
Ingredientes
- 7 tomates chicos.
- Una cebolla.
- ½ morrón rojo.
- 3 huevos.
- Sal.
- Pimienta.
- Especias a gusto.
Procedimiento
- Lavar y cortar los tomates en cubos.
- Picar finamente la cebolla y el morrón rojo.
- Calentar una sartén con un poco de aceite.
- Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
- Incorporar los tomates y cocinar hasta que comiencen a deshacerse y formen una salsa.
- Condimentar con sal, pimienta y las especias elegidas.
- Hacer tres huecos en la preparación y cascar un huevo en cada uno.
- Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo hasta que las claras estén cocidas y las yemas conserven el punto deseado.
- Servir inmediatamente, acompañado con pan para aprovechar la salsa.
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