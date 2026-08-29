Qué es la shakshuka y cómo se hace este plato de Medio Oriente: la receta exprés de Ailu Tokman

La shakshuka es uno de los platos más populares de la cocina de Medio Oriente y el norte de África. Tradicionalmente consiste en huevos cocinados sobre una salsa de tomate especiada con cebolla y morrón, aunque existen muchas versiones que adaptan la receta original a ingredientes más cotidianos.

En los últimos años ganó popularidad en redes sociales por su facilidad de preparación y porque permite resolver un almuerzo o una cena con pocos ingredientes. Una de las últimas en compartir su versión fue la creadora de contenido gastronómico Ailu Tokman, quien propuso una variante más suave y rápida de hacer.

Según explicó, se trata de “una especie de shakshuka, pero mucho más suave y con sabores que funcionan increíble”, ideal para quienes buscan una comida casera sin demasiadas complicaciones.

Comensales 2 Ingredientes 7 tomates chicos.

tomates chicos. Una cebolla.

cebolla. ½ morrón rojo.

morrón rojo. 3 huevos.

huevos. Sal.

Pimienta.

Especias a gusto.

Procedimiento

Lavar y cortar los tomates en cubos. Picar finamente la cebolla y el morrón rojo. Calentar una sartén con un poco de aceite. Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos. Incorporar los tomates y cocinar hasta que comiencen a deshacerse y formen una salsa. Condimentar con sal, pimienta y las especias elegidas. Hacer tres huecos en la preparación y cascar un huevo en cada uno. Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo hasta que las claras estén cocidas y las yemas conserven el punto deseado. Servir inmediatamente, acompañado con pan para aprovechar la salsa.

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