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Qué es la shakshuka y cómo se hace este plato de Medio Oriente: la receta exprés de Ailu Tokman

Es ideal para resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos, con ingredientes simples y mucho sabor.

Shashuka, la receta imperdible de Ailu Tokman. Foto: Instagram
Shashuka, la receta imperdible de Ailu Tokman. Foto: Instagram

La shakshuka es uno de los platos más populares de la cocina de Medio Oriente y el norte de África. Tradicionalmente consiste en huevos cocinados sobre una salsa de tomate especiada con cebolla y morrón, aunque existen muchas versiones que adaptan la receta original a ingredientes más cotidianos.

En los últimos años ganó popularidad en redes sociales por su facilidad de preparación y porque permite resolver un almuerzo o una cena con pocos ingredientes. Una de las últimas en compartir su versión fue la creadora de contenido gastronómico Ailu Tokman, quien propuso una variante más suave y rápida de hacer.

Según explicó, se trata de “una especie de shakshuka, pero mucho más suave y con sabores que funcionan increíble”, ideal para quienes buscan una comida casera sin demasiadas complicaciones.

Comensales
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Ingredientes

  • 7 tomates chicos.
  • Una cebolla.
  • ½ morrón rojo.
  • 3 huevos.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Especias a gusto.

Procedimiento

  1. Lavar y cortar los tomates en cubos.
  2. Picar finamente la cebolla y el morrón rojo.
  3. Calentar una sartén con un poco de aceite.
  4. Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
  5. Incorporar los tomates y cocinar hasta que comiencen a deshacerse y formen una salsa.
  6. Condimentar con sal, pimienta y las especias elegidas.
  7. Hacer tres huecos en la preparación y cascar un huevo en cada uno.
  8. Tapar la sartén y cocinar a fuego bajo hasta que las claras estén cocidas y las yemas conserven el punto deseado.
  9. Servir inmediatamente, acompañado con pan para aprovechar la salsa.

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