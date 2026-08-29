Omellete de hongos, la receta sencilla que Damián Betular usa para salvar un almuerzo en pocos minutos

El omelette es una de esas preparaciones capaces de resolver un almuerzo o una cena en pocos minutos. Con apenas unos huevos y lo que haya disponible en la heladera se puede conseguir un plato completo, pero Damián Betular tiene algunos trucos para llevarlo a otro nivel.
Para el reconocido pastelero y jurado de MasterChef, un buen omelette comienza por una proporción concreta: tres huevos por persona. A partir de allí, suma crema, queso y una guarnición de hongos dorados que transforma una receta cotidiana en un plato mucho más sabroso.
Uno de sus principales secretos aparece incluso antes de encender la hornalla. Betular recomienda mezclar los huevos con sal y pimienta con anticipación y, cuando sea posible, hacerlo desde el día anterior. Según explicó, este reposo ayuda a romper la liga del huevo y permite conseguir una preparación más homogénea y suave.
Ingredientes
- 3 huevos.
- Una pizca sal.
- Una pizca pimienta.
- Un chorrito de crema.
- Queso cremoso, a gusto.
- Champiñones, portobellos u otros hongos frescos.
- Manteca, cantidad necesaria.
- Aceite, cantidad necesaria.
Procedimiento para la omellete de hongos de Damián Betular
- Colocar los tres huevos en un recipiente, agregar una pizca de sal y otra de pimienta.
- Batir hasta romper bien la liga y conseguir una mezcla uniforme. Si hay tiempo, dejarla reposar desde el día anterior.
- Incorporar un chorrito de crema y volver a integrar.
- Calentar una sartén con un poco de manteca y aceite. El aceite ayuda a evitar que la manteca se queme rápidamente.
- Verter los huevos y cocinar procurando que el omelette no llegue a dorarse demasiado.
- Agregar el queso cortado fino cuando el huevo comience a tomar consistencia.
- Retirar la sartén del fuego cuando el centro todavía esté ligeramente babé.
- Dejar reposar unos instantes para que termine de cocinarse con el calor residual de la sartén.
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