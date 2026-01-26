La omelette es uno de esos platos que nunca fallan: se puede hacer fácilmente con ingredientes que encontramos en la heladera y, en esta versión, la cebolla bien cocida y el salamín aportan intensidad, mientras que el queso crema suma suavidad y equilibrio en cada bocado.
Ideal para empezar el día con energía o resolver un almuerzo liviano sin resignar sabor, esta receta requiere una técnica simple y se realiza en pocos pasos. El resultado es una omelette jugosa, bien condimentada y con un perfil bien marcado.
Ingredientes para la omelette
- 3 huevos
- 5 cc de aceite
- 5 g de manteca
- 5 g de sal
- 2 g de pimienta
- 50 g de salamín
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- ½ morrón verde
- 50 g de queso crema
- 4 g de cebollín
- 2 g de pimentón ahumado
Procedimiento
- Cocinar la cebolla y el morrón cortados en juliana en una sartén con el aceite, a fuego medio, hasta que estén tiernos y levemente dorados.
- Agregar el ajo picado y el salamín cortado en rodajas o cubos pequeños, y saltear brevemente.
- Batir los huevos con una cuchara junto con la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Incorporar los vegetales salteados a la mezcla de huevos.
- En la misma sartén, sumar la manteca, volcar la preparación y cocinar a fuego bajo hasta que la base esté firme pero el centro aún jugoso.
- Doblar la omelette con cuidado y retirar del fuego.
- Servir en un plato, agregar un copo de queso crema, espolvorear con pimentón ahumado y terminar con cebollín picado.
