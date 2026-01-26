La omelette es uno de esos platos que nunca fallan: se puede hacer fácilmente con ingredientes que encontramos en la heladera y, en esta versión, la cebolla bien cocida y el salamín aportan intensidad, mientras que el queso crema suma suavidad y equilibrio en cada bocado.

Ideal para empezar el día con energía o resolver un almuerzo liviano sin resignar sabor, esta receta requiere una técnica simple y se realiza en pocos pasos. El resultado es una omelette jugosa, bien condimentada y con un perfil bien marcado.

Ingredientes para la omelette

3 huevos

5 cc de aceite

5 g de manteca

5 g de sal

2 g de pimienta

50 g de salamín

½ cebolla

1 diente de ajo

½ morrón verde

50 g de queso crema

4 g de cebollín

2 g de pimentón ahumado

El paso a paso para hacer una omelette de cebolla y salamín es sencillo y rápido. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cocinar la cebolla y el morrón cortados en juliana en una sartén con el aceite, a fuego medio, hasta que estén tiernos y levemente dorados. Agregar el ajo picado y el salamín cortado en rodajas o cubos pequeños, y saltear brevemente. Batir los huevos con una cuchara junto con la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporar los vegetales salteados a la mezcla de huevos. En la misma sartén, sumar la manteca , volcar la preparación y cocinar a fuego bajo hasta que la base esté firme pero el centro aún jugoso. Doblar la omelette con cuidado y retirar del fuego. Servir en un plato, agregar un copo de queso crema, espolvorear con pimentón ahumado y terminar con cebollín picado.

