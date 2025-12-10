Cuando se busca un desayuno que llene, sea fácil de preparar y además tenga mucho sabor, la omelette aparece como una de las grandes soluciones. En esta versión, la mezcla de cuatro quesos lo convierte en un plato bien cremoso, cargado de proteínas y perfecto para esos días en los que hace falta un empujón extra a la mañana.

Se prepara en pocos minutos y queda perfecto acompañado con tomates cherry y un copito de queso crema que realza todavía más la textura. Ideal para un desayuno, brunch o incluso una cena rápida al paso.

Ingredientes para la omelette 4 quesos

3 huevos

5 g de aceite

5 g de manteca

3 g de sal

1 g de pimienta

15 g de queso gruyere rallado

15 g de queso azul

15 g de queso parmesano

15 g de queso provolone

5 g de sal

2 g de pimienta

1 g de nuez moscada

50 g de queso crema

4 g de cebollín

2 tomates cherry

La cocción de los huevos en la sartén, un paso clave a la hora de hacer una omelette. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Batir con una cuchara los huevos junto a la sal, la nuez moscada y la pimienta. Agregar los quesos cortados en cubos pequeños o rallados, según la variedad. Calentar una sartén con el aceite y la manteca, y cocinar la omelette hasta el punto deseado. Servir en un plato y colocar un copo de queso crema por encima. Sumar los tomates cherry cortados en cuartos. Finalizar con el cebollín picado.

