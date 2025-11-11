La omelette de queso Finlandia y cilantro es una de esas recetas simples que conquistan por su equilibrio entre suavidad y frescura. El queso aporta una textura cremosa que se funde con el calor, mientras que el cilantro suma un aroma fresco y ligeramente cítrico que realza cada bocado. Preparada en apenas tres minutos, es una opción perfecta para un desayuno completo, un almuerzo liviano o una cena rápida.

La combinación de ingredientes logra un resultado tan sabroso como versátil. Puede servirse sola o acompañada de una ensalada verde, pan tostado o rodajas de palta, y siempre conserva su encanto: una preparación esponjosa, dorada y con el relleno justo en su punto. Simple, práctica y con un sabor que invita a repetir.

Ingredientes

125 g de queso Finlandia.

30 g de cilantro.

50 g de manteca.

6 huevos.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Picar el cilantro y mezclarlo con el queso Finlandia. Salpimentar a gusto. En otro recipiente, mezclar los huevos. y tirar 1/3 de los huevos batidos con el fuego bajo. En una sartén, derretir la manteca y tirar 1/3 de los huevos batidos con el fuego bajo. Esperar a que el huevo cuaje y darlo vuelta. Repetir esto dos veces más, obteniendo un total de tres omelettes. Untar cada uno con la mezcla de queso Finlandia y cilantro. Llevar a la sartén los omelettes rellenos unos 30 segundos cada uno para que el relleno tome temperatura.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/