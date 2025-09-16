En menos de diez minutos podés armar una ensalada verde que parezca salida de restaurante, pero con sabor casero y sin complicaciones. Solo necesitás hojas frescas y un ingrediente a elección: cerdo, pollo o legumbres.

El truco final que lo hace irresistible es la vinagreta justo antes de servir. En esta receta vas a encontrar cuatro opciones, todas a base de aceite de oliva y complementadas con eneldo, mostaza y mayonesa, entre otros ingredientes clave para realzar los sabores.

Ingredientes para ensaladas verdes

Ensalada de cerdo laqueado

2 tazas de mix de verdes.

200 g de cerdo.

Una cdta de mostaza.

Una cda de miel.

Una cda de salsa de soja.

4 cdas de choclo hervido.

4 cdas de tomate picado.

½ pera en cuadraditos.

Vinagreta

4 cdas de aceite de oliva.

Jugo de un limón.

Una cda de yogur natural.

Una cda de eneldo picado.

Ensalada de pollo

2 tazas de mix de verdes.

Una milanesa de pollo.

Una morrón rojo asado y picado.

3 cdas de zanahoria rallada.

3 cdas de papas hervidas.

Vinagreta

4 cdas de aceite de oliva.

2 cdas de aceto balsámico.

Una cda de jugo de limón.

½ cdta de mayonesa.

Ensalada de legumbres

2 tazas de mix de verdes.

Un huevo duro.

3 cdas de lentejas cocidas.

3 cdas de arvejas cocidas.

2 cdas de cebolla morada en juliana.

2 cdas de tomates secos hidratados.

Vinagreta

4 cdas de aceite de oliva.

3 cdas de aceto balsámico.

Una cda de semillas varias tostadas.

Una cdta de mostaza de Dijon.

Procedimiento

Para la ensalada de cerdo

Mezclar la mostaza con la miel y la soja, agregar el cerdo y distribuir la preparación por toda la carne. Cocinar en horno hasta dorar. Enfriar y filetear. Disponer los verdes y en línea los demás ingredientes. Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y salsear por encima.

Para la ensalada de pollo

Cocinar la milanesa de pollo (frita o al horno), enfriar y filetear. Disponer los verdes y en línea los demás ingredientes. Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y salsear sobre la ensalada.

Para la ensalada de legumbres

Cortar el huevo por la mitad, En un bowl, colocar los verdes y en línea los demás ingredientes. Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y adherirlo a la ensalada.

