En menos de diez minutos podés armar una ensalada verde que parezca salida de restaurante, pero con sabor casero y sin complicaciones. Solo necesitás hojas frescas y un ingrediente a elección: cerdo, pollo o legumbres.
El truco final que lo hace irresistible es la vinagreta justo antes de servir. En esta receta vas a encontrar cuatro opciones, todas a base de aceite de oliva y complementadas con eneldo, mostaza y mayonesa, entre otros ingredientes clave para realzar los sabores.
Ingredientes para ensaladas verdes
Ensalada de cerdo laqueado
- 2 tazas de mix de verdes.
- 200 g de cerdo.
- Una cdta de mostaza.
- Una cda de miel.
- Una cda de salsa de soja.
- 4 cdas de choclo hervido.
- 4 cdas de tomate picado.
- ½ pera en cuadraditos.
Vinagreta
- 4 cdas de aceite de oliva.
- Jugo de un limón.
- Una cda de yogur natural.
- Una cda de eneldo picado.
Ensalada de pollo
- 2 tazas de mix de verdes.
- Una milanesa de pollo.
- Una morrón rojo asado y picado.
- 3 cdas de zanahoria rallada.
- 3 cdas de papas hervidas.
Vinagreta
- 4 cdas de aceite de oliva.
- 2 cdas de aceto balsámico.
- Una cda de jugo de limón.
- ½ cdta de mayonesa.
Ensalada de legumbres
- 2 tazas de mix de verdes.
- Un huevo duro.
- 3 cdas de lentejas cocidas.
- 3 cdas de arvejas cocidas.
- 2 cdas de cebolla morada en juliana.
- 2 cdas de tomates secos hidratados.
Vinagreta
- 4 cdas de aceite de oliva.
- 3 cdas de aceto balsámico.
- Una cda de semillas varias tostadas.
- Una cdta de mostaza de Dijon.
Procedimiento
Para la ensalada de cerdo
- Mezclar la mostaza con la miel y la soja, agregar el cerdo y distribuir la preparación por toda la carne.
- Cocinar en horno hasta dorar. Enfriar y filetear.
- Disponer los verdes y en línea los demás ingredientes.
- Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y salsear por encima.
Para la ensalada de pollo
- Cocinar la milanesa de pollo (frita o al horno), enfriar y filetear.
- Disponer los verdes y en línea los demás ingredientes.
- Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y salsear sobre la ensalada.
Para la ensalada de legumbres
- Cortar el huevo por la mitad,
- En un bowl, colocar los verdes y en línea los demás ingredientes.
- Para la vinagreta mezclar todo en un bowl pequeño y adherirlo a la ensalada.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/