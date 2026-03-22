La ensalada de papa y huevo es un clásico de las mesas argentinas y parece no tener secretos, pero Damián Betular le da su toque.

La base de su preparación indica hacer huevos duros, hervir las papas y cortarlas en cuadraditos, para luego agregarle mayonesa.

Sin embargo, el chef Damián Betular redobla la apuesta y confiesa: “Yo hago una ensalada de papa y huevo que la papa no va hervida, va frita. Sacás la papa, la dejás entibiar y le echás mucha mayonesa”.

El secreto de Damián Betular para hacer ensalada de papa y huevo: “No uso…”. Foto: Archivo

ENSALADA DE PAPA Y HUEVO, POR DAMIÁN BETULAR

Ingredientes

Papas

Huevos

Mayonesa

El secreto de Damián Betular para hacer ensalada de papa y huevo: “No uso…” | Créditos: Captura canal YouTube de Hellmans

Paso a paso

En primer lugar, pelar las papas y cortarlas, para enseguida freírlas hasta que estén cocidas y apenas doradas. Luego hay que retirar y dejarlas entibiar. Mientras, hervir los huevos y picarlos, para después mezclar los dos ingredientes y agregar abundante mayonesa.