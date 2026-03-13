En su casa del barrio porteño de Villa Devoto, Damián Betular guarda una llamativa colección de construcciones de Lego que combina monumentos famosos, vehículos icónicos y escenarios de ficción.

El chef encontró en estos modelos a escala un pasatiempo que también exige paciencia, detalle y dedicación. En su espacio de trabajo dentro de la casa, una estantería de madera exhibe varias de estas piezas armadas bloque por bloque.

Damián Betular es fanático de distintas líneas de Lego. Entre los modelos más llamativos aparece una réplica de la Estatua de la Libertad, una de las construcciones más populares dentro de la línea de arquitectura de Lego.

Así es la colección de Legos de Damián Betular: de Harry Potter a la Estatua de la Libertad | Créditos: Instagram @dbetular

Otro de los modelos que ocupa un lugar central es el Expreso de Hogwarts, el famoso tren que transporta a los estudiantes hacia la escuela de magia en la historia creada por J. K. Rowling. Esta construcción forma parte de la línea temática inspirada en el universo cinematográfico de la saga.

Así es la colección de Legos de Damián Betular: de Harry Potter a la Estatua de la Libertad | Créditos: Instagram @dbetular

DAMIÁN BETULAR Y SU COLECCIÓN DE LEGOS

Si hay un tipo de modelo que realmente destaca en su colección son los autos clásicos armados con bloques. Estas reproducciones a escala suelen pertenecer a líneas técnicas de Lego que replican con precisión detalles de ingeniería y diseño.

Así es la colección de Legos de Damián Betular: de Harry Potter a la Estatua de la Libertad | Créditos: Instagram @dbetular

Los vehículos, compuestos por cientos o miles de piezas, reflejan la fascinación del chef por las estructuras complejas y el diseño mecánico. Cada uno requiere horas de armado y un proceso meticuloso, algo que guarda cierta similitud con el trabajo artesanal de la pastelería.

La colección también incluye diferentes escenarios inspirados en películas y series, lo que convierte su escritorio en una especie de vitrina donde conviven arquitectura, cultura pop y tecnología.