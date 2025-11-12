El Teatro Coliseo se prepara para vivir una verdadera fiesta en mayo de 2026: “Hairspray”, el musical que conquistó Broadway, desembarca en Buenos Aires con una puesta explosiva y un debut que nadie esperaba.

Damián Betular, conocido por su carisma y su paso por la pastelería, se anima a un desafío gigante: será Edna Turnblad, la madre más querida y divertida del género, en su primera vez sobre las tablas.

La producción, a cargo de Olga y Club Media, marca un antes y un después para ambas compañías. Olga, que viene creciendo a pasos agigantados en el mundo del entretenimiento, se lanza de lleno al teatro y apuesta fuerte junto a Club Media, referente en espectáculos en vivo.

Juntos, prometen una experiencia artística que mezcla teatro, música y el universo digital, con una puesta moderna, colorida y vibrante.

Damián Betular en Hairspray. Foto: prensa

El salto artístico de Betular: de la pastelería al escenario

Desde hace meses, Betular se entrena a fondo en actuación, canto y baile junto al equipo creativo. El objetivo: llegar afilado a mayo y brillar en el Coliseo, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Su personaje, Edna Turnblad, es el corazón emocional de la historia: una madre amorosa, divertida y llena de ternura, que se roba el cariño del público en cada función.

La dirección general está en manos de Fer Dente, uno de los nombres más fuertes del teatro musical argentino. Bajo su mirada, “Hairspray” promete coreografías de alto impacto, música en vivo y un elenco de figuras que ya genera expectativa entre los fanáticos del género.

Un musical que celebra la diversidad y la alegría de ser uno mismo

“Hairspray” es mucho más que un show: es un clásico que celebra la inclusión, la diversidad y el amor propio. Con canciones inolvidables como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, la obra invita a bailar, reír y emocionarse, mientras deja un mensaje tan necesario como vigente.

La historia, que mezcla humor, emoción y grandes hits, se convirtió en un fenómeno mundial por su energía optimista y su mensaje de libertad. Ahora, llega a Buenos Aires para abrir un nuevo capítulo en la historia del teatro musical local.

Una apuesta fuerte para el 2026

Con esta superproducción, Olga y Club Media buscan consolidarse como referentes del entretenimiento integral, apostando a una experiencia innovadora que une lo mejor del teatro, la música y lo digital. Todo bajo la dirección de Fer Dente y con un elenco de lujo.

“Hairspray” se perfila como uno de los grandes acontecimientos del año: un espectáculo lleno de energía, talento y emoción, que promete conquistar a todas las generaciones y dejar huella en la cartelera porteña.