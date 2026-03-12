Un breve video que comenzó a circular en redes sociales dejó ver cómo se viven los ensayos de Hairspray, el musical, uno de los estrenos teatrales más esperados de 2026. El clip fue publicado desde la cuenta oficial @hairsprayelmusical y muestra un momento íntimo de preparación del elenco.

En las imágenes aparece Damián Betular, el reconocido pastelero y jurado de televisión, practicando pasos de coreografía con zapatos de taco alto, ya completamente metido en su personaje.

Frente a él se encuentra Fer Dente, quien está a cargo de la dirección general de la obra, marcando el ritmo con precisión mientras el chef sigue la coreografía.

Detrás de ellos, una integrante del ensamble completa la escena dentro de un amplio salón de ensayo con espejos y pisos de madera, típico del mundo del teatro musical.

De fondo suena “Good Morning Baltimore”, la icónica canción de apertura que convirtió a Hairspray en uno de los musicales más populares de Broadway.

EL DEBUT ACTORAL DE DAMIÁN BETULAR

La producción, realizada por OLGA y Club Media, marcará el debut actoral de Damián Betular en teatro musical.

El chef interpretará a Edna Turnblad, uno de los personajes más emblemáticos de la historia del musical. En la versión original de Broadway, el rol fue interpretado por Harvey Fierstein, mientras que en la adaptación cinematográfica fue encarnado por John Travolta.

Crédito: Instagram

Se trata de un papel icónico que tradicionalmente es interpretado por hombres caracterizados con peluca y vestuario femenino, algo que representa un desafío artístico para Betular, quien ya comenzó a compartir momentos de los ensayos en redes sociales.