OLGA puso en marcha una de sus apuestas más grandes del año con una convocatoria que ya genera expectativa: abrió un casting nacional para armar el elenco de “Hairspray”, el musical que estrenará en mayo de 2026 y que saldrá a la búsqueda de nuevos talentos en todo el país. La producción apunta a artistas jóvenes, con formación integral y entusiasmo por subirse a un escenario profesional.

La búsqueda está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines con excelente nivel técnico, y contempla protagónicos, coprotagónicos, covers y ensamble, con una convocatoria abierta a distintas identidades, expresiones y tipos de cuerpo.

Como la historia transcurre en los años 60 y aborda temas como la integración racial, se informó que ciertos personajes deben ser interpretados específicamente por artistas blancos y otros por artistas afrodescendientes, de acuerdo a la construcción original de la trama.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se realizan a través del formulario disponible en el link de la bio del Instagram del canal de streaming. En esta primera etapa, cada postulante deberá preparar una canción del repertorio sugerido para enviarla como parte del proceso inicial de audición.

OLGA lanzó un casting nacional para “Hairspray” y busca talentos para el musical de 2026. Crédito: Instagram

CÓMO SERÁ EL CASTING DE HAIRPRAY

El calendario del casting ya está definido: el cierre de inscripciones será el 15 de febrero, la primera etapa de audiciones tendrá lugar durante la semana del 16 de febrero, mientras que los callbacks se desarrollarán en la semana del 23 de febrero.

Los ensayos comenzarán en marzo de 2026 y el estreno está previsto para mayo de 2026, marcando uno de los grandes hitos del año para la plataforma.

Entre los perfiles principales, se destaca la búsqueda de Tracy Turnblad, un personaje central cuyo cuerpo es parte esencial de la historia. En este caso, la convocatoria especifica que debe ser interpretada por una actriz plus size, de entre 18 y 30 años, que aparente adolescencia. Además, se informó que la inscripción vuelve a estar abierta para quienes no pudieron presentarse en la primera convocatoria.

También se busca a las Dinamitas, un trío vocal inspirado en grandes artistas de los años 50 y 60. Se trata de actrices de entre 18 y 40 años con alto nivel de canto, en una convocatoria exclusiva para actrices afrodescendientes.

En la misma línea, se convoca para el rol de Pequeña Inez, una actriz de 18 a 25 años con actitud y talento, y para Garganta Feroz, un personaje de gran potencia escénica, pensado para una actriz de 40 a 55 años con voz fuerte y presencia, ambas búsquedas exclusivas para mujeres afrodescendientes.

Damián Betular en Hairspray. Foto: prensa

Por su parte, el casting también incluye a Penny Pingleton, una joven tierna, inocente y algo torpe, rol exclusivo para actrices blancas. Para Sammy Swing, se convoca a un actor de 18 a 30 años, excelente bailarín, amigo de Tracy, que debe ser interpretado por un artista afrodescendiente.

En tanto, Wilbur Turnblad aparece como otra pieza clave del universo del musical: un hombre de 40 a 60 años, dueño de una tienda de artículos de broma, en una convocatoria destinada a artistas blancos.

Además, OLGA abrió la búsqueda para los Nicest Kids in Town, figuras del programa de televisión dentro de la historia, con intérpretes de 18 a 30 años que manejen canto, baile y actuación. La convocatoria se amplía también a los ciudadanos de Baltimore, con artistas blancos y afrodescendientes de 18 a 45 años con alto nivel técnico.

A esto se suman los covers de personajes como Barbie Von Tussle, Link Larkin, Velma Von Tussle y Corny Collins, para artistas de 18 a 30 años versátiles, capaces de integrarse al ensamble.

Como plus para esta nueva versión, se confirmó que Fer Dente estará a cargo de la dirección de la puesta, mientras que Damián Betular se suma al elenco con un rol en escena.

Con ellos al frente y la convocatoria en marcha, OLGA apuesta fuerte a un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos teatrales más comentados de 2026. Para quienes sienten que su lugar está en un escenario, esta puede ser la audición que cambie todo.