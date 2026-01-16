El 2026 arrancó con todo para los amantes del teatro musical en Buenos Aires. Fer Dente dio el puntapié inicial de una temporada que promete estar repleta de estrenos, y lo hizo con una apuesta fuerte: “Company”, el clásico de Stephen Sondheim y George Furth, que volvió a escena en plena calle Corrientes.

La obra, que revolucionó Broadway hace 55 años, se diferencia de los musicales tradicionales por su estructura coral y sus viñetas cargadas de humor y reflexión.

En el centro está Robert, interpretado por Dente, un hombre que cumple 35 años y se enfrenta a la presión social de casarse o seguir soltero. Pero en pleno siglo XXI, la pregunta ya no pasa tanto por el Registro Civil ni por el “qué dirán”, y la puesta lo deja en claro sin sermonear ni moralizar.

Un elenco de lujo y momentos inolvidables

La versión que dirige y protagoniza Dente respeta la traducción de Marcelo Kotliar y apuesta por el talento de un elenco de 14 artistas.

Entre ellos, Vanesa Butera brilla en uno de los momentos más aplaudidos de la noche: su interpretación de la novia que no quiere casarse, en una escena que muchos reconocerán por su paso por “Glee”.

Butera, que debutó en el género con “Hairspray” en 2008, demuestra su crecimiento y manejo del timing tanto en la actuación como en el canto.

Otro punto alto llega de la mano de Alejandra Radano, que se lleva ovaciones con su personaje de Joanne. Radano, con una voz poderosa y una presencia magnética, resume en escena lo que exige el musical: actuar, cantar y bailar con la misma intensidad.

La apuesta visual y el desafío del público

La puesta sorprende con una escenografía de escalones que enmarca a los siete músicos dirigidos por Damián Mahler, generando un clima íntimo y vibrante.

El vestuario juega con el contraste: Dente aparece de blanco en el segundo acto, mientras el resto del elenco viste de negro, reforzando la idea de un protagonista rodeado de historias y miradas distintas.

La gran incógnita es cómo responderá el público a esta obra “semi clásica”, que exige atención y se aleja de los musicales más convencionales.

El esfuerzo y la entrega del elenco se ven en cada escena, pero la realidad económica plantea el desafío de llenar la sala con entradas que van de $35.000 a $140.000.

Ficha técnica y datos clave de “Company”

Música y letras: Stephen Sondheim

Libreto: George Furth

Dirección general: Fer Dente

Elenco: Fer Dente, Alejandra Radano, Diego Jaraz, Laura Silva, Hernán Küttel, Vanesa Butera, Felipe Forastiere, Andrea Mango, Sebastián Holz, Denise Cotton, Sacha Bercovich, Mariel Percossi, Paz Gutiérrez y Martina Loyato

Coreografía: Vanesa García Millán

Dirección de actores: Laura Oliva

Duración: 140 minutos (dos actos, intervalo de 10’)

Sala: El Nacional

Entradas: de $35.000 a $140.000

Con esta versión de “Company”, Fer Dente no solo inaugura la temporada de musicales, sino que también invita a repensar los vínculos y los mandatos sociales desde el escenario más emblemático de la ciudad.