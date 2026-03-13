Las vitrinas de la pâtisserie del pastelero Damián Betular ya se preparan para una de las fechas más esperadas por los fanáticos del chocolate.

De cara a la celebración de Pascua 2026, el chef presentó su nueva colección especial, compuesta por huevos de chocolate artesanales y una rosca dulce con su sello característico.

La propuesta de Damián Betular apuesta por ingredientes de alta calidad y elaboraciones cuidadas. Los productos están realizados con chocolates importados y combinan rellenos cremosos con texturas crocantes, una fórmula que se volvió una marca registrada en las creaciones del pastelero.

Pascua 2026: Damián Betular presentó su colección con huevos rellenos y una impactante rosca suisse | Créditos: Instagram @betular.patisserie

CUÁNTO CUESTAN LOS HUEVOS DE PASCUAS DE DAMIÁN BETULAR

La colección se organiza en tres tamaños diferentes. El más pequeño pesa aproximadamente 250 gramos y está elaborado con chocolate con leche. En su interior incluye grageas de almendras bañadas en chocolate, lo que aporta un contraste crocante. Esta versión se ofrece a un precio de 40.000 pesos.

La propuesta intermedia es un huevo de unos 600 gramos que mantiene la base de chocolate con leche, pero suma un relleno más elaborado. En este caso aparece un praliné crocante de avellanas acompañado por grageas de chocolate y almendras, una combinación intensa que potencia el sabor del chocolate. Su precio es de 80.000 pesos.

Para quienes buscan una opción más grande, la colección incluye un huevo de un kilo. Mantiene la misma receta del mediano —chocolate con leche con praliné crocante de avellanas y grageas— pero en un formato pensado para compartir. El valor de esta pieza alcanza los 150.000 pesos. Al tratarse de productos artesanales, el peso final puede variar levemente entre cada unidad.

Betular incorporó a su propuesta una rosca dulce que se aleja de las versiones tradicionales. Se trata de una rosca suisse con crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche, una combinación intensa que apunta directamente a los amantes del cacao. El precio de esta preparación será de 45.000 pesos.