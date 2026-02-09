Las galletitas de limón de Damián Betular son fáciles de hacer, salen rápido y tienen un sabor bien marcado a cítrico. Sin recurrir a técnicas complicadas, se puede tener lista una tanda para acompañar el mate o el café.

El propio Betular destaca que la clave está en respetar el limón, usar bien la ralladura y no pasarse con la parte blanca de la cáscara, que es lo que suele arruinar muchas preparaciones. Con ese detalle resuelto, el resto fluye solo.

Además del resultado final, la gran ventaja de esta receta es la practicidad: no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni equipamiento especial. Todo sale con lo que normalmente hay en la alacena y la heladera, y en menos de un cuarto de hora ya están en el horno.

Ingredientes para las galletitas de limón

250 g de harina

2 limones medianos a grandes

130 g de manteca

100 g de azúcar blanca

½ sobre de levadura seca (entre 4 y 5 g o una cucharadita)

1 cucharada de extracto de vainilla

1 huevo

1 pizca de sal

Damián Betular, uno de los chefs más populares de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

En un bowl mediano, colocar la manteca junto con el azúcar y mezclar hasta lograr una pasta suave. Si la manteca está muy fría, se puede pisar levemente mientras se integra. En otro recipiente, romper el huevo y batirlo junto con el extracto de vainilla. Cortar los limones por la mitad, exprimirlos y reservar el jugo. Rallar la cáscara con cuidado, solo la parte amarilla, evitando la parte blanca que amarga la preparación. Mezclar el jugo y la ralladura de limón con el huevo batido y la vainilla. Unir esta mezcla con la manteca y el azúcar hasta formar una crema. Tamizar la harina en un plato o bowl, formar un pequeño volcán y colocar en el centro la levadura y la pizca de sal. Mezclar. Incorporar los secos al bowl con el resto de los ingredientes y unir hasta formar una masa pareja y consistente. Dividir la masa en porciones pequeñas y formar bolitas. Colocarlas en una bandeja enmantecada o aceitada. Aplastar levemente cada bolita con una cuchara u otro utensilio, dándoles la forma deseada. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Retirar, dejar enfriar unos minutos y servir.

