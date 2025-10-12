Las vainillas son un ingrediente fundamental de la pastelería argentina. Desde el clásico tiramisú y el chocotorta hasta el postre de duraznos, son la base de muchas preparaciones que nos remiten a la infancia.

Si bien es común comprarlas en el supermercado, hacerlas en casa garantiza una textura mucho más esponjosa y un sabor fresco que las convierte en un bocado irresistible. Esta receta de Cami Homs garantiza un resultado infalibre.

Ingredientes para vainillas caseras

3 huevos.

120 g de harina 0000.

120 g de azúcar.

½ cdta de sal.

Una cda de esencia de vainilla.

Azúcar para espolvorear.

La receta de vainillas caseras de Cami Homs. Cucinare.TV.

Procedimiento

Batir los huevos con la sal, el azúcar y la vainilla a punto letra. Incorporar la harina previamente tamizada con movimientos envolventes hasta integrar. Una vez integrados todos los ingredientes, colocar la preparación en una manga con pico liso y hacer las vainillas sobre una placa de horno en mantecada y enharinada. Espolvorear con azúcar antes de cocinarlas y llevarlas a horno 180° durante 10 minutos o hasta que estén doradas.

Consejos para no fallar

No dejar reposar la preparación (azúcar y huevos), batir enseguida hasta llegar a blanco.

Usar papel manteca para la placa y espolvorearlo con harina o azúcar, así no se pegan.

Para hacer los bastones sí o si usar manga y NO presionar sobre la placa al hacer los bastones.

