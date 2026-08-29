Milanesa rellena de tapa de nalga: la receta “bomba” de Salva la Cocina con jamón crudo, mozzarella y mostaza

Las milanesas son uno de los platos favoritos de los argentinos, pero siempre hay lugar para una versión distinta. En esta oportunidad, Salva la Cocina compartió una receta que eleva el clásico a otro nivel: una milanesa rellena de tapa de nalga con jamón crudo, muzzarella, ajo, perejil y mostaza.

La preparación combina una carne tierna, un relleno abundante y un rebozado que queda bien crocante. El resultado es una milanesa dorada por fuera, con un corazón de queso fundido que la convierte en una verdadera “bomba” de sabor.

El cocinero Salvador Mazzocchi. Foto. Instagram @salvalacocina.

Ideal para servir con papas fritas, puré, ensalada o unos fideos con manteca, también es perfecta para preparar un sándwich XXL.

El secreto para que quede perfecta

El punto clave de esta receta está en no escatimar con la mozzarella y en sellar correctamente los bordes para evitar que el queso se escape durante la cocción.

Además, la mostaza en la mezcla de huevo aporta un sabor extra y ayuda a que el rebozado se adhiera mejor a la carne. Si buscás una terminación todavía más crocante, podés hacer un doble empanado antes de cocinarla.

Comensales 2 Ingredientes 2 bifes grandes de tapa de nalga

bifes grandes de tapa de nalga 150 gramos de jamón crudo

gramos de jamón crudo 250 gramos de mozzarella

gramos de mozzarella 2 dientes de ajo picados

dientes de ajo picados Perejil fresco picado

2 huevos

huevos Una cucharada de mostaza

cucharada de mostaza Sal y pimienta

Harina

Pan rallado

Aceite para freír o una placa aceitada si se cocina al horno

Procedimiento para las milanesas rellenas de tapa de nalga

Limpiar y, si es necesario, golpear ligeramente los bifes de tapa de nalga para que tengan un grosor parejo. Mezclar los huevos con la mostaza, el ajo picado y el perejil. Sobre uno de los bifes distribuir el jamón crudo y una generosa cantidad de mozzarella. Cubrir con el segundo bife y presionar bien los bordes para mantener el relleno en su lugar. Pasar la milanesa primero por harina, luego por la mezcla de huevo y finalmente por pan rallado. Para un rebozado más firme, repetir el paso de huevo y pan rallado. Freír en aceite caliente hasta que quede bien dorada de ambos lados o cocinar en horno precalentado a 200 °C, girándola a mitad de cocción para que se dore de manera pareja. Dejar reposar un par de minutos antes de cortarla para que el queso no se derrame de inmediato.

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