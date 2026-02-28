El tiempo es sumamente valioso, pero también lo es la alimentación saludable. Por eso, Karlos Arguiñano presenta siete opciones de recetas fáciles, balanceadas y que se preparan en 15 minutos.
El chef demuestra que, aún en poco tiempo, se pueden preparar platos saludables, ricos en nutrientes alimenticios.
Karlos Arguiñano mostró cómo llevar a cabo siete recetas fáciles, llenas de sabor y con el horno prendido pocos minutos.
RECETAS EN 15 MINUTOS
Gambones al horno. Cuando esté listo el majado, se coloca la preparación al horno sólo cinco minutos.
Sardinas con pan de ajo. Deben ser compradas evisceradas en la pescadería. Luego serán apenas seis minutos de horno.
Mojarra a la andaluza. Una vez fritada, se lleva al horno por solamente 10 minutos.
Dorada al horno con vinagreta de calamar. Requiere solamente ocho minutos dentro del elemento clave de la cocina.
Rollitos de verdura, soja y pollo. Su preparación necesita sólo ocho minutos en el horno. Funciona como entrada o como plato principal.
Merluza con papas y crujiente de pistachos. También son apenas seis minutos de horneado, pero será luego de tener listas las papas.
Solomillo a la sal con pimientos rellenos. Una vez salado el trozo de carne, llevará solamente 15 minutos de horno.