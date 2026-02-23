Las pepas son un clásico de la pastelería casera argentina, presentes en meriendas, cumpleaños y mesas dulces. En esta versión sin harina de trigo, se elaboran con una combinación de maicena, harina de arroz y fécula de mandioca, lo que permite obtener una textura tierna y apta para personas celíacas.
La base mantiene el formato tradicional: masa suave, pequeñas bolitas con un hueco central y relleno generoso de dulce. Pueden hacerse con membrillo o batata, según preferencia. El secreto está en trabajar la manteca pomada para lograr una masa homogénea y no sobremezclar, para que queden delicadas.
Con horno medio y apenas 15 minutos de cocción, las pepas quedan listas. Son prácticas, rendidoras y se conservan bien en un frasco hermético durante varios días.
Ingredientes para las pepas
- 100 g de maizena
- 150 g de harina de arroz sin TACC
- 50 g de fécula de mandioca sin TACC
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 huevo
- Ralladura de limón, cantidad necesaria
- 100 g de azúcar sin TACC
- 100 g de manteca sin TACC
- 200 g de dulce de membrillo o dulce de batata
Procedimiento
- Pisar el dulce de membrillo o batata en un plato hondo. Si está muy firme, calentarlo unos segundos en el microondas. Colocar en una manga de pastelería.
- En un bowl, mezclar la maizena, la harina de arroz, la fécula de mandioca y el polvo de hornear. Tamizar.
- En otro bowl, batir la manteca pomada con el azúcar y el huevo hasta integrar.
- Incorporar la ralladura de limón y los secos tamizados. Unir hasta formar una masa suave. Si hiciera falta, agregar unas cucharadas de leche descremada.
- Formar un rollo con la masa y cortar pequeñas porciones. Hacer bolitas y presionar el centro para generar el hueco.
- Colocar en una placa con papel manteca y rellenar con el dulce.
- Hornear en horno precalentado a 180° durante 15 minutos.
