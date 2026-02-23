Las pepas son un clásico de la pastelería casera argentina, presentes en meriendas, cumpleaños y mesas dulces. En esta versión sin harina de trigo, se elaboran con una combinación de maicena, harina de arroz y fécula de mandioca, lo que permite obtener una textura tierna y apta para personas celíacas.

La base mantiene el formato tradicional: masa suave, pequeñas bolitas con un hueco central y relleno generoso de dulce. Pueden hacerse con membrillo o batata, según preferencia. El secreto está en trabajar la manteca pomada para lograr una masa homogénea y no sobremezclar, para que queden delicadas.

Con horno medio y apenas 15 minutos de cocción, las pepas quedan listas. Son prácticas, rendidoras y se conservan bien en un frasco hermético durante varios días.

Ingredientes para las pepas

100 g de maizena

150 g de harina de arroz sin TACC

50 g de fécula de mandioca sin TACC

½ cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

Ralladura de limón , cantidad necesaria

100 g de azúcar sin TACC

100 g de manteca sin TACC

200 g de dulce de membrillo o dulce de batata

las pepas sin TACC se pueden hacer de membrillo o de batata. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pisar el dulce de membrillo o batata en un plato hondo. Si está muy firme, calentarlo unos segundos en el microondas. Colocar en una manga de pastelería. En un bowl, mezclar la maizena, la harina de arroz, la fécula de mandioca y el polvo de hornear. Tamizar. En otro bowl, batir la manteca pomada con el azúcar y el huevo hasta integrar. Incorporar la ralladura de limón y los secos tamizados. Unir hasta formar una masa suave. Si hiciera falta, agregar unas cucharadas de leche descremada. Formar un rollo con la masa y cortar pequeñas porciones. Hacer bolitas y presionar el centro para generar el hueco. Colocar en una placa con papel manteca y rellenar con el dulce. Hornear en horno precalentado a 180° durante 15 minutos.

