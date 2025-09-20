Hablar de Estefi Colombo es hablar de pastelería fácil y accesible. La chef pastelera, que arrasa en YouTube, en su blog y en redes sociales, se convirtió en referente por acercar recetas prácticas, económicas y llenas de sabor. Mamá de Teodelina y Faustina, casada con un periodista deportivo y con una comunidad que la sigue de cerca, Estefi encontró la fórmula para transformar la pastelería en algo simple y cotidiano, pero con resultados de profesional.

Entre todas sus propuestas, las galletitas de limón glaseadas son un verdadero furor: esponjosas, suaves y con un aroma cítrico irresistible. “Quedan como una nubecita, son un camino de ida”, asegura la pastelera.

Crédito: Instagram

Ingredientes para las galletitas de limón

100 g de manteca

70 g de azúcar

1 yema

Jugo y ralladura de 1 limón

140 g de harina leudante

1 pizca de sal

Para el glaseado:

Azúcar impalpable

Jugo de limón + agua o leche

Paso a paso: cómo hacer las galletitas de limón glaseadas

El secreto de Estefi comienza con un detalle: rallar la cáscara del limón y frotarla con el azúcar, para que libere sus aceites esenciales. Ese pequeño gesto potencia el sabor y el aroma.

Luego, con la manteca a temperatura ambiente, se mezcla con el azúcar hasta formar una crema. Se incorpora la yema y el jugo de limón, y finalmente la harina con la pizca de sal. La masa queda blanda y no se estira: simplemente se colocan pequeñas porciones con una cucharita sobre una placa enmantecada y enharinada.

Las galletitas se hornean de 10 a 12 minutos a temperatura moderada, hasta que tomen un color apenas dorado.

Con las galletas todavía tibias, se prepara el glaseado de limón mezclando azúcar impalpable con líquido hasta lograr una textura fluida. Con una cucharita se cubre cada galleta, logrando ese acabado dulce y fresco que las convierte en irresistibles.