El pollo es el ingrediente estrella de la cocina argentina cuando se trata de buscar soluciones rápidas, versátiles y económicas para el día a día. Sin embargo, muchas veces la falta de ideas nos hace caer en las preparaciones de siempre.
Para cortar con la rutina y asegurarte de que la cena o el almuerzo sean deliciosos sin que te consuman la tarde, es hora de sumar a tu repertorio algunas recetas sencillas que demuestran que lo fácil no tiene por qué ser aburrido.
Ingredientes para 4 recetas con pollo
Pasta verde y salsa de pollo en su cacerola
- Una pechuga de pollo en cubitos.
- 4 cdas de aceite de oliva.
- Una cebolla de verdeo picada.
- Un morrón verde picado.
- 3 cdas de perejil picado.
- 4 cdas de tomate fresco licuado.
- 4 cdas de extracto de tomate.
- 2 dientes de ajo.
- Una cda de pimentón.
- Una cdta de cúrcuma.
- 4 cdas de queso blanco.
- 4 cdas de queso rallado.
- 350 g de pasta a elección.
- 2 tazas de espinaca.
- 5 tazas de caldo.
Patas de pollo fritas
- 4 patas de pollo.
- 200 cc de leche.
- 2 cdas de vinagre.
- Sal y pimienta, c/n.
- Una cda de ajo seco.
- Una cda de pimentón.
- Una cdta de comino.
- Una taza de harina.
Alitas picantes
- 500 g de alitas de pollo.
- 5 cdas de kétchup.
- 2 cdas de salsa barbacoa.
- Una cdta de chile en polvo.
- Una cdta de azúcar.
- 2 cdas de aceite de oliva.
Estofado de muslos con spaghetti
- 4 muslos de pollo.
- Una cebolla picada.
- Una zanahoria chica rallada.
- Una varita de apio picada.
- Una taza de puré de tomates.
- 2 hojas de laurel.
- Una cdta de orégano.
- Una cdta de pimentón dulce.
- Aceite de oliva, c/n.
- Una copita de vino tinto.
- 2 tazas de caldo.
- 4 porciones de spaghetti hervidos.
Cuatro recetas con pollo. Cucinare.TV
Procedimiento
Pasta verde y salsa de pollo en su cacerola
- Dorar la pechuga en el oliva, retirar y dorar allí la cebolla, el morrón, el ajo y el perejil.
- Agregar el tomate y el extracto.
- Condimentar con el pimentón, la cúrcuma, el pimentón, sal y pimienta.
- Agregar el caldo y llevar a hervor. Incorporar la pasta y revolver.
- Cocinar 8 minutos y agregar allí el pollo y la espinaca.
- Cocinar un minuto más e incorporar los quesos. Servir.
Patas de pollo fritas
- Poner a marinar el pollo en la leche, previamente mezclada con el vinagre. Retirar.
- En un bowl mezclar la harina con el pimentón, el ajo, el comino, sal y pimienta.
- Pasar el pollo marinado por los secos y freír en una cacerola con abundante aceite a 170°.
- Retirar y servir.
Alitas picantes
- Mezclar todos los ingredientes junto con las alitas.
- Llevar al horno suave sobre papel manteca por espacio de una hora.
- Servir con un dip de salsa barbacoa.
Estofado de muslos con spaghetti
- Dorar en oliva los muslos, retirar y agregar allí todos los vegetales, desglasar con el vino.
- Agregar el puré tomate, los condimentos y los muslos dorados. Cocinar hasta que estén muy tiernos (una hora aproximadamente) y servir con la pasta.
