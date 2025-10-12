El pollo es el ingrediente estrella de la cocina argentina cuando se trata de buscar soluciones rápidas, versátiles y económicas para el día a día. Sin embargo, muchas veces la falta de ideas nos hace caer en las preparaciones de siempre.

Para cortar con la rutina y asegurarte de que la cena o el almuerzo sean deliciosos sin que te consuman la tarde, es hora de sumar a tu repertorio algunas recetas sencillas que demuestran que lo fácil no tiene por qué ser aburrido.

Ingredientes para 4 recetas con pollo

Pasta verde y salsa de pollo en su cacerola

Una pechuga de pollo en cubitos.

4 cdas de aceite de oliva.

Una cebolla de verdeo picada.

Un morrón verde picado.

3 cdas de perejil picado.

4 cdas de tomate fresco licuado.

4 cdas de extracto de tomate.

2 dientes de ajo.

Una cda de pimentón.

Una cdta de cúrcuma.

4 cdas de queso blanco.

4 cdas de queso rallado.

350 g de pasta a elección.

2 tazas de espinaca.

5 tazas de caldo.

Patas de pollo fritas

4 patas de pollo.

200 cc de leche.

2 cdas de vinagre.

Sal y pimienta, c/n.

Una cda de ajo seco.

Una cda de pimentón.

Una cdta de comino.

Una taza de harina.

Alitas picantes

500 g de alitas de pollo.

5 cdas de kétchup.

2 cdas de salsa barbacoa.

Una cdta de chile en polvo.

Una cdta de azúcar.

2 cdas de aceite de oliva.

Estofado de muslos con spaghetti

muslos de pollo .

Una cebolla picada.

Una zanahoria chica rallada.

Una varita de apio picada.

Una taza de puré de tomates.

2 hojas de laurel.

Una cdta de orégano.

Una cdta de pimentón dulce.

Aceite de oliva, c/n.

Una copita de vino tinto.

2 tazas de caldo.

4 porciones de spaghetti hervidos.

Cuatro recetas con pollo. Cucinare.TV

Procedimiento

Pasta verde y salsa de pollo en su cacerola

Dorar la pechuga en el oliva, retirar y dorar allí la cebolla, el morrón, el ajo y el perejil. Agregar el tomate y el extracto. Condimentar con el pimentón, la cúrcuma, el pimentón, sal y pimienta. Agregar el caldo y llevar a hervor. Incorporar la pasta y revolver. Cocinar 8 minutos y agregar allí el pollo y la espinaca. Cocinar un minuto más e incorporar los quesos. Servir.

Patas de pollo fritas

Poner a marinar el pollo en la leche, previamente mezclada con el vinagre. Retirar. En un bowl mezclar la harina con el pimentón, el ajo, el comino, sal y pimienta. Pasar el pollo marinado por los secos y freír en una cacerola con abundante aceite a 170°. Retirar y servir.

Alitas picantes

Mezclar todos los ingredientes junto con las alitas. Llevar al horno suave sobre papel manteca por espacio de una hora. Servir con un dip de salsa barbacoa

Estofado de muslos con spaghetti

Dorar en oliva los muslos, retirar y agregar allí todos los vegetales, desglasar con el vino. Agregar el puré tomate, los condimentos y los muslos dorados. Cocinar hasta que estén muy tiernos (una hora aproximadamente) y servir con la pasta.

