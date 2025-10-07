Los días de semana nos exigen soluciones prácticas que no sacrifiquen el sabor ni nos obliguen a recurrir al delivery. Este salteado de pollo y vegetales al curry es la respuesta perfecta a esa búsqueda, con un plato sabroso y nutritivo en 20 minutos.
Esta receta no solo combina la versatilidad del pollo con una variedad de verduras frescas, sino que lo baña en una salsa a base de leche de coco y un blend de especias que aporta todo el sabor que distingue a la comida asiática.
Ingredientes para salteado de pollo y vegetales
- 100 g de zucchini.
- Una pechuga de pollo.
- Una cebolla.
- Un ajo picado.
- Un cm de jengibre fresco rallado.
- 100 cc de leche de coco.
- 1/2 cdta de comino.
- 1/2 cdta de coriandro molido.
- 1/2 cdta de cúrcuma.
- 1/2 cdta de pimentón dulce.
- 80 g de brotes de soja.
- Una cebolla de verdeo.
- Rocío vegetal, c/n.
La receta para preparar salteado de pollo y vegetales al curry. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Cortar el zucchini en rodajas finas y luego en bastones.
- Cortar la cebolla en pluma, picar el ajo y cortar la cebolla de verdeo en siflé. Cortar el pollo en tiras delgadas.
- En una sartén sin nada de materia grasa tostar levemente todas las semillas. Colocarlas en un mortero y moler.
- Luego colocar el ajo y el jengibre y moler nuevamente.
- Colocar un wok al fuego vivo.
- Una vez que caliente, rociar con el rocío vegetal.
- Incorporar el curry preparado y cocinar unos minutos.
- Reservar fuera del fuego.
- Colocar nuevamente el wok al fuego con más rocío vegetal.
- Sellar las tiras de pollo.
- Reservar.
- Colocar en el wok la cebolla y el zucchini.
- Una vez tiernos, agregar el pollo, junto a los brotes. En el caso de necesidad, incorporar un poco de caldo light.
- Calentar muy bien, servir las porciones con la cebolla de verdeo cruda por encima.
