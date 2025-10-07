Los días de semana nos exigen soluciones prácticas que no sacrifiquen el sabor ni nos obliguen a recurrir al delivery. Este salteado de pollo y vegetales al curry es la respuesta perfecta a esa búsqueda, con un plato sabroso y nutritivo en 20 minutos.

Esta receta no solo combina la versatilidad del pollo con una variedad de verduras frescas, sino que lo baña en una salsa a base de leche de coco y un blend de especias que aporta todo el sabor que distingue a la comida asiática.

Ingredientes para salteado de pollo y vegetales

100 g de zucchini.

Una pechuga de pollo.

Una cebolla.

Un ajo picado.

Un cm de jengibre fresco rallado.

100 cc de leche de coco.

1/2 cdta de comino.

1/2 cdta de coriandro molido.

1/2 cdta de cúrcuma.

1/2 cdta de pimentón dulce.

80 g de brotes de soja.

Una cebolla de verdeo.

Rocío vegetal, c/n.

La receta para preparar salteado de pollo y vegetales al curry. Cucinare.TV.

Procedimiento

Cortar el zucchini en rodajas finas y luego en bastones. Cortar la cebolla en pluma, picar el ajo y cortar la cebolla de verdeo en siflé. Cortar el pollo en tiras delgadas. En una sartén sin nada de materia grasa tostar levemente todas las semillas. Colocarlas en un mortero y moler. Luego colocar el ajo y el jengibre y moler nuevamente. Colocar un wok al fuego vivo. Una vez que caliente, rociar con el rocío vegetal. Incorporar el curry preparado y cocinar unos minutos. Reservar fuera del fuego. Colocar nuevamente el wok al fuego con más rocío vegetal. Sellar las tiras de pollo. Reservar. Colocar en el wok la cebolla y el zucchini Una vez tiernos, agregar el pollo, junto a los brotes. En el caso de necesidad, incorporar un poco de caldo light. Calentar muy bien, servir las porciones con la cebolla de verdeo cruda por encima.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/