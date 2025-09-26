Los zucchinis rellenos muestran que no hace falta carne para lograr sabor contundente: el secreto está en una combinación de ingredientes vegetales potentes sumados a especias que marcan la diferencia.

La receta propone rellenar zucchinis grandes con choclo, zanahoria, cebolla, pimiento rojo, ajo y una cucharada de cúrcuma. Todo ligado con harina, leche y manteca para lograr cremosidad.

Ingredientes para zucchinis rellenos

3 zucchinis grandes.

3 choclos.

2 cebollas.

Un pimiento rojo.

Una zanahoria.

Un diente de ajo.

Una cda de pimentón.

Una cda de cúrcuma.

1/2 cdta de nuez moscada.

2 cdas de harina 000.

Una taza de leche.

Una cda de perejil picado.

Una taza de muzzarella en cubitos.

Sal y pimienta, c/n.

50 g de manteca.

80 cc de aceite de oliva.

Zucchinis rellenos. Foto: Cucinare.TV

Procedimiento

Ahuecar los zucchinis, escaldarlos -sumergir en agua hirviendo durante algunos segundos- y colocarlos en una fuente para horno. Reservar el centro de los zucchinis. Saltear la cebolla cortada en brunoise en manteca y aceite hasta que esté transparente. Salar y cocinar durante algunos minutos hasta que tome color dorado. Agregar el pimiento rojo, el ajo y la zanahoria cortados en brunoise. Condimentar con pimentón, cúrcuma y nuez moscada, y seguir cocinando durante 10 minutos a fuego bajo. Tostar los choclos enteros a fuego directo. Desgranarlos y agregar al salteado de verduras. Cocinar 5 minutos a fuego bajo. Agregar la harina, mezclar y cocinar durante 2 minutos. Incorporar la leche, y cocinar revolviendo durante 5 minutos más. Retirar del fuego y agregar el perejil picado y la muzzarella . Enfriar. Rellenar los zucchinis y luego hornearlos con el queso muzzarella por encima durante 10 minutos a 200°.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/