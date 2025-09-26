Los zucchinis rellenos muestran que no hace falta carne para lograr sabor contundente: el secreto está en una combinación de ingredientes vegetales potentes sumados a especias que marcan la diferencia.
La receta propone rellenar zucchinis grandes con choclo, zanahoria, cebolla, pimiento rojo, ajo y una cucharada de cúrcuma. Todo ligado con harina, leche y manteca para lograr cremosidad.
Ingredientes para zucchinis rellenos
- 3 zucchinis grandes.
- 3 choclos.
- 2 cebollas.
- Un pimiento rojo.
- Una zanahoria.
- Un diente de ajo.
- Una cda de pimentón.
- Una cda de cúrcuma.
- 1/2 cdta de nuez moscada.
- 2 cdas de harina 000.
- Una taza de leche.
- Una cda de perejil picado.
- Una taza de muzzarella en cubitos.
- Sal y pimienta, c/n.
- 50 g de manteca.
- 80 cc de aceite de oliva.
Procedimiento
- Ahuecar los zucchinis, escaldarlos -sumergir en agua hirviendo durante algunos segundos- y colocarlos en una fuente para horno. Reservar el centro de los zucchinis.
- Saltear la cebolla cortada en brunoise en manteca y aceite hasta que esté transparente.
- Salar y cocinar durante algunos minutos hasta que tome color dorado.
- Agregar el pimiento rojo, el ajo y la zanahoria cortados en brunoise.
- Condimentar con pimentón, cúrcuma y nuez moscada, y seguir cocinando durante 10 minutos a fuego bajo.
- Tostar los choclos enteros a fuego directo. Desgranarlos y agregar al salteado de verduras. Cocinar 5 minutos a fuego bajo.
- Agregar la harina, mezclar y cocinar durante 2 minutos.
- Incorporar la leche, y cocinar revolviendo durante 5 minutos más.
- Retirar del fuego y agregar el perejil picado y la muzzarella. Enfriar.
- Rellenar los zucchinis y luego hornearlos con el queso muzzarella por encima durante 10 minutos a 200°.
