Si querés una comida sabrosa, liviana y lista en minutos, estas fajitas de pollo son ideales. Esta receta trae pechugas cortadas en tiras, morrones rojo o verde, cebolla y zanahoria, todo salteado al fuego vivo con pimentón, curry y ají molido.
Un guacamole con cilantro y tomate termina de completar un plato que combina practicidad y frescura: liviano pero contundente, ideal tanto para una cena entre semana como para sorprender amigos.
Ingredientes para fajitas de pollo
- Un paquete de fajitas (12 unidades).
- 3 pechugas de pollo.
- 2 ajíes (rojo o verde).
- 2 cebollas.
- 2 zanahorias.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una cdta de pimentón.
- Una cdta de ají molido.
- Una cdta de curry.
- Aceite de girasol.
Guacamole
- Aceite de oliva.
- Una cebolla.
- Cilantro.
- Jugo de un limón.
- 4 paltas.
- Sal.
- 2 tomates.
Opcional
- Queso untable.
- Queso en fetas.
Procedimiento
- Cortar las zanahorias, cebollas y morrones en tiritas.
- Cortar el pollo en tiritas o cubos.
- En una sartén o wok, poner un chorrito de aceite y agregar la zanahoria cocinar un minuto y agregar el resto de las verduras y condimentar.
- Agregar el pollo y cocinar durante unos 4 minutos a fuego fuerte para que tome color y luego bajar el fuego para terminar la cocción.
- Para el armado, se pueden calentar las fajitas en el horno con un poco de queso o armarlas directamente sin calentarlas.
Guacamole
- Picar la cebolla.
- Pelar los tomates, sacarles las semillas, y cortarlos en cubitos chiquitos.
- Pisar la palta con un mortero o tenedor y agregarle el jugo de limón.
- Agregarle la cebolla, el tomate y el cilantro picado. Condimentar.
