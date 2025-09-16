Si querés una comida sabrosa, liviana y lista en minutos, estas fajitas de pollo son ideales. Esta receta trae pechugas cortadas en tiras, morrones rojo o verde, cebolla y zanahoria, todo salteado al fuego vivo con pimentón, curry y ají molido.

Un guacamole con cilantro y tomate termina de completar un plato que combina practicidad y frescura: liviano pero contundente, ideal tanto para una cena entre semana como para sorprender amigos.

Ingredientes para fajitas de pollo

Un paquete de fajitas (12 unidades).

3 pechugas de pollo.

2 ajíes (rojo o verde).

2 cebollas.

2 zanahorias.

Sal y pimienta, a gusto.

Una cdta de pimentón.

Una cdta de ají molido.

Una cdta de curry.

Aceite de girasol.

Guacamole

Aceite de oliva.

Una cebolla.

Cilantro.

Jugo de un limón.

4 paltas.

Sal.

2 tomates.

Opcional

Queso untable.

Queso en fetas.

Procedimiento

Cortar las zanahorias, cebollas y morrones en tiritas. Cortar el pollo en tiritas o cubos. En una sartén o wok, poner un chorrito de aceite y agregar la zanahoria cocinar un minuto y agregar el resto de las verduras y condimentar. Agregar el pollo y cocinar durante unos 4 minutos a fuego fuerte para que tome color y luego bajar el fuego para terminar la cocción. Para el armado, se pueden calentar las fajitas en el horno con un poco de queso o armarlas directamente sin calentarlas.

Guacamole

Picar la cebolla. Pelar los tomates, sacarles las semillas, y cortarlos en cubitos chiquitos. Pisar la palta con un mortero o tenedor y agregarle el jugo de limón. Agregarle la cebolla, el tomate y el cilantro picado. Condimentar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/