En menos de una hora podés tener listo un plato que combina la elegancia de lo clásico con la practicidad de la cocina diaria: el arrollado de pollo. Es una opción ideal para una mesa familiar o un almuerzo especial sin complicarse en la cocina.
Su presentación en rodajas revela el relleno colorido y equilibrado. Fiel a la impronta casera argentina, este arrollado combina sabor, textura y estética con una rapidez que lo convierte en solución perfecta para cualquier comida.
Ingredientes para arrollado de pollo
- Un pollo entero deshuesado.
- 2 cdas de mostaza.
Para el adobo
- 3 cdas de pan rallado.
- 2 huevos frescos.
- Una pizca de sal.
- Una cda de ajo picado.
- 2 cdas de perejil picado.
- Un pimiento rojo asado.
- 6 fetas de jamón cocido.
- 10 fetas queso barra.
- 4 huevos duros.
- 7 g de gelatina sin sabor.
- ½ taza de vino blanco.
- Una taza de caldo de verduras.
Procedimiento
- Para el adobo, mezclar los ingredientes; reservar.
- Untar el pollo con mostaza y salpimentar.
- Cubrir con jamón cocido, el queso y luego untar la pasta.
- En la parte inferior, colocar los huevos duros y armar una fila con los morrones.
- Colocar la gelatina y enrollar el pollo.
- Bridar el pollo y llevarlo a una placa de horno con caldo.
- Tapar con papel aluminio y cocinar durante 45 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/