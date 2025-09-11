En menos de una hora podés tener listo un plato que combina la elegancia de lo clásico con la practicidad de la cocina diaria: el arrollado de pollo. Es una opción ideal para una mesa familiar o un almuerzo especial sin complicarse en la cocina.

Su presentación en rodajas revela el relleno colorido y equilibrado. Fiel a la impronta casera argentina, este arrollado combina sabor, textura y estética con una rapidez que lo convierte en solución perfecta para cualquier comida.

Ingredientes para arrollado de pollo

Un pollo entero deshuesado.

2 cdas de mostaza.

Para el adobo

3 cdas de pan rallado.

2 huevos frescos.

Una pizca de sal.

Una cda de ajo picado.

2 cdas de perejil picado.

Un pimiento rojo asado.

6 fetas de jamón cocido.

10 fetas queso barra.

4 huevos duros.

7 g de gelatina sin sabor.

½ taza de vino blanco.

Una taza de caldo de verduras.

Procedimiento

Para el adobo, mezclar los ingredientes; reservar. Untar el pollo con mostaza y salpimentar. Cubrir con jamón cocido , el queso y luego untar la pasta. En la parte inferior, colocar los huevos duros y armar una fila con los morrones. Colocar la gelatina y enrollar el pollo. Bridar el pollo y llevarlo a una placa de horno con caldo. Tapar con papel aluminio y cocinar durante 45 minutos.

