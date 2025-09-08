Las arepas son una alternativa deliciosa para una comida rápida con aire latino, sin complicarse en la cocina. Se preparan en tan solo cuatro pasos y se rellenan con pollo desmenuzado y queso crema.

Con ingredientes sencillos y accesibles, podés lograr un bocadillo sabroso, cálido y con carácter propio. La textura de las arepas y el relleno suave hacen que cada mordida sea una sorpresa tentadora que se disfruta en cualquier momento del día.

Ingredientes para arepas rellenas con pollo y queso crema

Para las arepas

2 tazas de harina de maíz precocida.

2 ½ tazas de agua.

Sal, a gusto.

Para el relleno

Una pechuga de pollo.

200 g de queso Finlandia.

Procedimiento

Para las arepas, mezclar la harina de maíz precocida con el agua y un poco de sal en un bowl. Amasar con las manos hasta lograr una masa suave. Dejarla reposar 5 minutos a temperatura ambiente. Formar círculos aplastados no demasiado grandes. En una placa para horno, aceitar y colocarlas de forma separada. Llevar a horno durante 10 minutos a 180°. Para el relleno, hervir la pechuga de pollo. Desmenuzar y colocar en un bowl. Ahí mismo, agregar el queso Finlandia y mezclar bien. Reservar. Abrir las arepas y rellenar con la mezcla del pollo Servir.

