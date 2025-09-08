Las arepas son una alternativa deliciosa para una comida rápida con aire latino, sin complicarse en la cocina. Se preparan en tan solo cuatro pasos y se rellenan con pollo desmenuzado y queso crema.
Con ingredientes sencillos y accesibles, podés lograr un bocadillo sabroso, cálido y con carácter propio. La textura de las arepas y el relleno suave hacen que cada mordida sea una sorpresa tentadora que se disfruta en cualquier momento del día.
Ingredientes para arepas rellenas con pollo y queso crema
Para las arepas
- 2 tazas de harina de maíz precocida.
- 2 ½ tazas de agua.
- Sal, a gusto.
Para el relleno
- Una pechuga de pollo.
- 200 g de queso Finlandia.
Procedimiento
- Para las arepas, mezclar la harina de maíz precocida con el agua y un poco de sal en un bowl.
- Amasar con las manos hasta lograr una masa suave.
- Dejarla reposar 5 minutos a temperatura ambiente.
- Formar círculos aplastados no demasiado grandes.
- En una placa para horno, aceitar y colocarlas de forma separada.
- Llevar a horno durante 10 minutos a 180°.
- Para el relleno, hervir la pechuga de pollo.
- Desmenuzar y colocar en un bowl. Ahí mismo, agregar el queso Finlandia y mezclar bien. Reservar.
- Abrir las arepas y rellenar con la mezcla del pollo.
- Servir.
