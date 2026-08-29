La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Aries enciende tu deseo y te anima a tomar la iniciativa en el amor. Mostrar lo que sientes con valentía puede acercarte a alguien especial y renovar la pasión en tu relación.

Tauro: La Luna en Aries acelera tus emociones y te invita a reconocer deseos que mantenías en silencio. Darte tiempo antes de actuar ayudará a elegir con claridad y cuidar un vínculo importante.

Géminis: La Luna en Aries favorece encuentros espontáneos y nuevas conexiones afectivas. Animarte a expresar lo que sientes puede despertar una historia diferente y renovar tu entusiasmo por el amor.

Cáncer: La Luna en Aries moviliza emociones intensas y puede impulsarte a reaccionar con rapidez. Escuchar antes de responder te ayudará a evitar tensiones y fortalecer la confianza en tu relación.

Leo: La Luna en Aries potencia tu magnetismo, pasión y espíritu conquistador. Es un gran momento para tomar la iniciativa, proponer algo diferente y renovar la alegría junto a quien realmente amas.

Virgo: La Luna en Aries te invita a dejar de analizar cada sentimiento y conectar con tus deseos. Mostrarte con mayor espontaneidad puede renovar la intimidad y fortalecer un vínculo muy especial.

Libra: La Luna en Aries, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta decisiones. Expresar tus deseos sin perder de vista al otro ayudará a encontrar un equilibrio afectivo más auténtico.

Escorpio: La Luna en Aries intensifica el deseo y te anima a demostrar lo que sientes con acciones concretas. Evitar impulsos innecesarios permitirá que la pasión fortalezca una relación importante.

Sagitario: La Luna en Aries enciende tu entusiasmo y favorece el romance, la conquista y la diversión. Animarte a dar el primer paso puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión en pareja.

Capricornio: La Luna en Aries moviliza emociones que sueles controlar y te invita a expresarlas con naturalidad. Bajar las defensas puede acercarte a quien amas y fortalecer la intimidad entre ambos.

Acuario: La Luna en Aries favorece conversaciones directas, encuentros y nuevas conexiones. Decir lo que sientes sin tantas vueltas puede acercarte a alguien y darle impulso a una nueva historia.

Piscis: La Luna en Aries te anima a reconocer tu propio valor y expresar con firmeza lo que necesitas en el amor. Elegir desde la autoestima permitirá construir vínculos más recíprocos y seguros.

MARTES

Aries: Septiembre te invita a demostrar el amor con acciones concretas. Un gesto de apoyo o una palabra oportuna para los que amas. La confianza en tu empresa te hará crecer hacia un proyecto importante.

Tauro: Septiembre armoniza tus emociones y favorece relaciones estables. Disfrutar de los pequeños momentos junto a los tuyos te armoniza. Pasar tiempo junto a quien amas, renovará la ilusión y fortalecerá el vínculo.

Géminis: El comienzo de mes te anima a escuchar con más atención y cuidar los detalles. El amor crecerá cuando combinas trabajo y diálogo. Tus palabras llegan a los que amas, tendrás gestos de compromiso y cercanía.

Cáncer: Septiembre favorece conversaciones sinceras y decisiones tomadas con calma. Resolver diferencias desde el respeto con la pareja es fundamental. la mente te fortalecerá en una relación verdadera.

Leo: Septiembre te invita a bajar el orgullo y expresar el cariño y sencillez. Mostrar interés por las necesidades de los demás te da poder. El encuentro con la pareja y renovará la confianza y la realidad.

Virgo: El Mes de tu signo aporta magnetismo y la claridad emocional. Es un gran momento para ordenar tus emociones y el trabajo. Es importante construir un plan basado en confianza y del equipo con el que te mueves.

Libra: El comienzo de mes te recuerda que llega tu brillo y que se construye con pequeños gestos. La paciencia te ayuda. Con dedicación hacia los vínculos, se crece en familia.

Escorpio: Septiembre favorece la confianza, el compromiso y los proyectos compartidos. Un diálogo sincero permitirá abrirte al amor. Dejas atrás viejos prejuicios y disfrutas de elegir un amor más concreto.

Sagitario: Septiembre te invita a prestar atención a las necesidades de quien amas. La comprensión y el apoyo te ayudan a armar un proyecto sólido. Las decisiones acordadas con los demás serán la base para construir una relación más sólida y feliz.

Capricornio: El comienzo de mes fortalece vínculos que se sostienen con hechos y compromiso. Planificar el futuro junto a los tuyos y planificar un buen viaje.

Acuario: Septiembre te ayuda a expresar tus sentimientos con mayor claridad. Una conversación pendiente permitirá abrirte al amor. La vida te da la confianza para encontrar una nueva oportunidad.

Piscis: Septiembre te invita a equilibrar emoción y razón en el amor que compartes .Escuchar al otro con apertura mental te fortalecerá. Entenderás la relación con los demás abriendo una etapa de mayor armonía.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Tauro calma tus impulsos y te invita a construir el amor con paciencia. Un gesto sincero puede fortalecer la confianza y darle mucha mayor estabilidad a una relación que valoras.

Tauro: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y necesidad de afecto. Es un momento ideal para expresar lo que sientes, disfrutar del romance y darle seguridad a un vínculo que quieres cuidar.

Géminis: La Luna en Tauro te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que realmente sientes. Darte tiempo para comprender tus emociones puede ayudarte a tomar una decisión afectiva con más seguridad.

Cáncer: La Luna en Tauro favorece vínculos cálidos, sinceros y protectores. Compartir planes con quien amas puede renovar la confianza y ayudarte a construir una relación estable y con mayor futuro.

Leo: La Luna en Tauro te invita a demostrar el amor con hechos concretos y no solo con palabras. Una actitud constante puede fortalecer un vínculo y darte la seguridad afectiva que hoy necesitas.

Virgo: La Luna en Tauro armoniza tus emociones y favorece relaciones que ofrecen estabilidad. Es un buen momento para abrirte al romance, expresar tus deseos y disfrutar de una conexión sincera.

Libra: La Luna en Tauro despierta emociones profundas y una mayor necesidad de intimidad. Abrirte con sinceridad puede renovar la pasión y fortalecer la confianza dentro de una relación especial.

Escorpio: La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Evitar luchas de poder y escuchar al otro permitirá fortalecer la confianza y renovar la pasión entre ambos.

Sagitario: La Luna en Tauro te invita a valorar los pequeños gestos que sostienen una relación. Dar tiempo y atención a quien amas puede fortalecer el vínculo y aportar mayor estabilidad emocional.

Capricornio: La Luna en Tauro favorece el romance, la sensualidad y los encuentros especiales. Mostrar lo que sientes con naturalidad puede fortalecer un vínculo y abrir una etapa de mayor disfrute.

Acuario: La Luna en Tauro despierta tu necesidad de seguridad emocional y cercanía. Compartir lo que sientes sin levantar barreras puede ayudarte a construir un vínculo más cálido, estable y sincero.

Piscis: La Luna en Tauro aporta calma y seguridad a tus emociones. Expresar tus sentimientos con sencillez puede acercarte a quien amas y ayudarte a construir una relación más profunda y duradera.

JUEVES

Aries: La Luna en Géminis activa el diálogo y te anima a expresar lo que sientes sin tantas vueltas. Una charla espontánea puede acercarte a alguien especial y renovar la complicidad en pareja.

Tauro: La Luna en Géminis te invita a hablar de lo que necesitas para sentir seguridad en el amor. Expresar tus deseos con calma puede fortalecer la confianza y darle más claridad a un vínculo.

Géminis: La Luna en tu signo potencia tu encanto, curiosidad y facilidad para conectar. Una conversación especial puede despertar una nueva ilusión o devolver frescura y alegría a tu relación.

Cáncer: La Luna en Géminis te invita a comprender sentimientos que aún no expresaste. Escuchar tu mundo interior antes de hablar puede ayudarte a sanar dudas y acercarte con más confianza al amor.

Leo: La Luna en Géminis favorece encuentros, mensajes y planes compartidos. Una amistad puede mostrar un interés diferente, mientras la pareja recupera entusiasmo al salir de la rutina juntos.

Virgo: La Luna en Géminis moviliza tus ideas sobre el amor y te invita a hablar con mayor claridad. Evitar analizar cada palabra ayudará a resolver dudas y fortalecer un vínculo desde la confianza.

Libra: La Luna en Géminis favorece el romance, las conversaciones y nuevas experiencias de a dos. Abrirte a planes diferentes puede renovar una relación o acercarte a alguien que despierte ilusión.

Escorpio: La Luna en Géminis despierta preguntas sobre la intimidad y los acuerdos afectivos. Hablar de tus deseos sin ocultar lo que sientes puede fortalecer la confianza y profundizar una relación.

Sagitario: La Luna en Géminis, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y el diálogo. Escuchar otras miradas y expresar tus deseos con claridad ayudará a renovar acuerdos y fortalecer la unión.

Capricornio: La Luna en Géminis te recuerda que el amor también se construye con atención cotidiana. Hablar de pequeños cambios y escuchar al otro puede aportar frescura y armonía a tu relación.

Acuario: La Luna en Géminis potencia tu encanto y favorece el romance, el juego y la conquista. Una conversación inesperada puede despertar interés o renovar la diversión y complicidad en pareja.

Piscis: La Luna en Géminis puede dispersar tus emociones, pero también ayudarte a ponerlas en palabras. Hablar con sinceridad y escuchar sin suponer permitirá aclarar dudas y acercarte a quien amas.

VIERNES

Aries: La Luna menguante te invita a bajar el ritmo y revisar lo que sientes. Soltar viejas tensiones permitirá recuperar la calma, cerrar diferencias y construir un amor más sincero y estable.

Tauro: La Luna menguante favorece la calma y te ayuda a reconocer qué vínculos merecen tu energía. Dejar atrás viejas inseguridades permitirá disfrutar del amor con mucha confianza y serenidad.

Géminis: La Luna menguante te invita a ordenar pensamientos y emociones antes de hablar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar dudas y recuperar la armonía con una persona especial.

Cáncer: La Luna menguante favorece la introspección y te ayuda a sanar emociones del pasado. Soltar aquello que todavía pesa abrirá espacio para vivir el amor con más confianza, calma y entrega.

Leo: La Luna menguante te invita a bajar exigencias y observar qué necesita realmente tu relación. Dejar atrás viejos orgullos permitirá recuperar cercanía y construir acuerdos mucho más sinceros.

Virgo: La Luna menguante te ayuda a revisar tus sentimientos con mayor claridad. Evitar la necesidad de controlar cada detalle permitirá sanar diferencias y disfrutar de un amor más simple y real.

Libra: La Luna menguante favorece el cierre de conflictos y te invita a recuperar el equilibrio. Hablar con calma y dejar atrás viejos reproches permitirá fortalecer la confianza dentro de la pareja.

Escorpio: La Luna menguante te invita a liberar emociones que ya no necesitas sostener. Perdonar y cerrar una etapa puede ayudarte a recuperar la confianza y vivir el amor con mucha más serenidad.

Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué esperas realmente del amor. Dejar atrás promesas que ya no representan tus deseos permitirá construir relaciones más honestas, libres y maduras.

Capricornio: La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus vínculos. Soltar exigencias y expresar lo que necesitas con calma permitirá construir una relación más estable, sincera y madura.

Acuario: La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas. Cerrar una historia pendiente abrirá espacio para vínculos más libres, sinceros y equilibrados.

Piscis: La Luna menguante potencia tu sensibilidad y te invita a sanar aquello que todavía duele. Dejar atrás idealizaciones permitirá reconocer un amor más auténtico y vivirlo con mayor serenidad.