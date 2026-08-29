La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 29 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 29 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al cantautor y compositor argentino Alejandro Lerner y al actor Marcelo de Bellis.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 29 de agosto del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el conductor de Puro Show de eltrece , Sebastián ‘Pampito’ Perelló, la actriz Marilú Marini y la periodista Guadalupe Vázquez.

BETO CASELLA INCOMODÓ A MIRTHA LEGRAND CON UN DELIRANTE PEDIDO: “NO LO VOY A HACER”

La picardía de Beto Casella volvió a desplegarse en su máximo esplendor cuando desafió a Mirtha Legrand, y ella sin pruritos lo frenó en seco. “¿Sabés lo que es farmear aura?”, indagó el periodista. Entonces, la conductora de La Noche de Mirtha reaccionó desconcertada: “¿¡Qué me decís!?”.

Mirtha Legrand.

Ahí Beto le explicó: “Vos tendrías que recurrir a tus dotes de actriz, mirando para allá a esa cámara, y decir como que sos una gerenta que le va a hablar a su directorio para retarlos con una cara muy severa. ¿Te animás?“, propuso Beto. “No. No lo voy a hacer. eso es hacer el ridículo, pdio el ridículo. A vos te voy a matar”, cerró Mirtha Legrand a carcajada limpia con Beto Casella.

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