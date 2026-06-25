En diálogo con el programa Puro Show, Beto Casella relató una anécdota sobre Rodrigo y Graciela Alfano. El conductor recordó el detrás de escena de una producción para la revista Gente, donde fue testigo de un encuentro íntimo entre el cantante y la actriz.

Según Casella, la sesión de fotos tenía como consigna mostrar a ambos “de gala”, bajo el título “El Potro y la Potra”.

“Esas producciones requerían diez cambios de vestimenta, y estábamos los tres. Yo era un poco el que iba organizando el tema”, relató.

Casella detalló que, tras varias fotos, el clima se distendió y comenzaron las bromas mientras se probaban ropa. “Ella ya estaba en bombacha y él estaba en calzones, se ponen a joder, la cosa avanza y como dice la canción, fuego y pasión”.

Beto Casella habló del romance de Graciela Alfano y Rodrigo durante la tapa de una revista (Foto: captura de eltrece).

Al notar la situación, Casella decidió ubicarse cerca de la única puerta de acceso para evitar interrupciones: “Les dije, yo me quedo acá, tranqui, que yo tengo la puerta, hagan tranquilo, y bueno, accedí en primer plano”.

SIN PUDOR Y A PUERTAS CERRADAS: LOS DETALLES DEL ENCUENTRO DE GRACIELA ALFANO Y RODRIGO

El conductor aseguró que presenció todo lo que ocurrió entre Rodrigo y Graciela Alfano: “Todo, todo porque además ellos no tenían ningún pudor. Yo fui a hacer una nota y hacer la producción más linda posible para la tapa, pero te digo que en la tapa salieron producidísimos divinos, pero ahí terminaron despeinadísimos los dos, ella sin maquillaje, hubo que maquillarla de nuevo”.

Sobre la actitud del cantante, el conductor de BTV fue contundente: “Él era un galán, levante, tenía todo. Pero verlos en ese ámbito íntimo, casi de película triple X, era otra cosa”.

"El Potro y la Potra", la famosa tapa de Gente que protagonizaron Rodrigo y Graciela Alfano. (Foto: Gente)

Consultado sobre la duración del episodio, Casella no dudó: “Cuarenta minutos, no fue una cosita de un rapidito, porque nosotros decidíamos el tiempo que supuestamente estábamos haciendo la entrevista, no entren a molestar. Fue larguito y fue inolvidable”.

El conductor también recordó su vínculo con Alfano: “Con Graciela a veces nos acordamos, ella tampoco es muy pudorosa. Yo tenía cierta amistad con Graciela, la iba a visitar a la casa, ir a tomar el té, así que estaba todo bien. Es un lindo recuerdo”.

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