A 26 años de la muerte de Rodrigo Bueno, su última pareja, Patricia Pacheco, volvió a hablar sobre la noche del accidente y dejó frases que reavivan las dudas sobre las circunstancias que rodearon el final del cantante. En diálogo con Matías Vázquez para el programa Puro Show, repasó lo que vivió esa madrugada y apuntó contra el entorno del “Potro”.

Durante la charla, Pacheco recordó que el mánager de Rodrigo les advirtió que tuvieran cuidado esa noche: “El mánager del Potro nos dijo ‘vayan con cuidado’, y nos dijo que había ‘una cama’ en contra de Rodrigo, pero no voy a hablar más”.

“¿Lo viste consumir cocaína esa noche?”, le preguntó el conductor y ella contestó: “Adentro de la camioneta, volviendo a Buenos Aires, consumió como si fuese un pase y con vida”. Según Pacheco, tras pasar el peaje, una camioneta blanca lo sobrepasó y le tocó bocina, generando tensión en la ruta.

Patricia Pacheco habló de la muerte de Rodrigo (Foto: captura de etrece).

“Le pasa Pesquera con la camioneta blanca, le toca bocina, lo hace como vibrar”, dijo y luego de que Matías le consultara si la intención era provocar un accidente, Patricia contestó: “Sí. También él (Rodrigo) se fio de su camioneta. A medida que fue tomando velocidad, lo único que yo hice fue proteger al nene”.

LAS DUDAS DE PATRICIA PACHECO SOBRE LA MUERTE DE RODRIGO

Consultada sobre si cree que a Rodrigo lo mataron, Patricia Pacheco fue cauta pero dejó abierta la sospecha: “Vos me haces esa pregunta... ganas no le faltaba a nadie, pero no te puedo dar esa respuesta ¿entendés?”.

Patricia Pacheco habló de la muerte de Rodrigo con Matías Vázquez para Puro Show (Foto: captura de etrece).

“¿Para vos, el se hubiera mantenido con vida, o este final estaba ya marcado?“, indagó Matías Vázquez y ella expresó: ”Cuando lo conocí él ya sabía todo, él estaba viviendo sabiendo que no estaba vivo, sabía que ‘lo iban a poner’“.

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