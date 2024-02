En medio de las celebraciones de su cumpleaños en las sierras cordobesas, Betty Olave, la madre del cantante El Potro Rodrigo, dio de qué hablar por sus declaraciones respecto a su nieto, Ramiro Bueno.

Beatriz fue consultada por Ramiro Bueno, hijo de Rodrigo, y fue enfática: “No quiero hablar de eso. No hablo de gente que no conozco, no hablo de los desconocidos”, dijo.

Y agregó, tajante: “No conozco bien la historia, cada uno que viva su vida de la mejor manera. Yo no miro para atrás, miro para adelante”.

Rodrigo y Ramiro Bueno

QUÉ DIJO BETTY OLAVE SOBRE LA RELACIÓN DE SABRINA ROJAS Y ULISES BUENO

Betty se expresó con optimismo sobre la posibilidad de que Sabrina Rojas, la ex de Luciano Castro, se convierta en parte de la familia.

Betty Olave habló de Sabrina Rojas y Ulises Bueno

“Si un día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente”, afirmó Olave.