Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a convertirse en noticia, pero esta vez por una tierna demostración de amor que quedó registrada en pleno Mundial 2026.

La modelo y el empresario fueron captados intercambiando apasionados besos mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, fueron compartidas por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

En las capturas, obtenidas de un video grabado por otros hinchas presentes en el lugar, se puede ver a Pampita y Martín muy compinches, abrazados y completamente ajenos a las miradas de quienes los rodeaban. Ambos dijeron presente para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de emoción mundialista.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada y enamorada en medio del clima festivo que se vive en el país norteamericano. Los besos y gestos de cariño no pasaron inadvertidos y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Las imágenes llegan en un momento de plena felicidad para la conductora, que disfruta de su relación con Martín Pepa mientras combina viajes, trabajo y compromisos personales. Esta vez, el escenario elegido para sellar su amor fue nada menos que la máxima cita del fútbol mundial.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Con estas postales románticas, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que su historia sigue avanzando a paso firme y que el amor atraviesa uno de sus momentos más sólidos.

Foto: Movilpress

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LA INESPERADA CONFESIÓN DE PAMPITA SOBRE EL MUNDIAL 2026: “POR PRIVADO”

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a demostrar que vive los partidos de la Selección Argentina con la misma intensidad que cualquier hincha.

En la previa del esperado cruce entre Argentina y Austria, la modelo habló con Telefe sobre la emoción que genera el Mundial 2026 y protagonizó un divertido momento cuando le pidieron que revelara su pronóstico para el encuentro.

Fiel a las cábalas que suelen acompañar a los fanáticos del fútbol, la modelo prefirió guardarse un dato clave y sorprendió con su respuesta al ser consultada por Sofi Martínez sobre qué resultado vislumbra: “No, no eso no lo digo. Te lo digo por privado después”, sentenció, antes de decirle a la cronista en el pido lo que sospecha que puede suceder.

Además, Pampita resaltó una de las postales más características de los festejos argentinos: “A veces te abrazás con el de al lado, aunque no lo hayas visto en tu vida. Pasás a ser tu mejor amigo en dos segundos”.

Foto: Captura (Telefe)

“Nosotros somos muy de tocar, ¿viste? Como que te abrazás y quedás ahí“, agregó. Y cerró: ”No sé, tenemos algo muy lindo entre nosotros, que es esa cosa de que no tenemos prejuicios, nos liberamos, cantamos todo”.

De esta manera, la respuesta de Carolina generó risas entre los presentes y dejó en evidencia que, cuando se trata de la Selección Argentina, prefiere no tentar a la suerte y respetar sus cábalas hasta el final.