El MUNDIAL™ 2026 no solo se vive en las canchas, los bares o las reuniones entre amigos. La emoción que despierta la Selección Argentina también llegó al universo fashion y ya inspira algunas de las tendencias más comentadas de la temporada.

En las últimas semanas, las referencias al fútbol, los colores nacionales, la nostalgia de los álbumes de figuritas y los recuerdos asociados a los mundiales comenzaron a aparecer en colecciones, accesorios y propuestas de diseño que buscan conectar con una emoción compartida por millones de argentinos.

Esa tendencia reunió a varias celebridades en Palermo, donde se presentó una colección inspirada en el espíritu mundialista y en los rituales que acompañan cada Copa del Mundo.

Vero Lozano, Laurita Fernández y otras famosas apostaron al fenómeno mundialista

Entre las invitadas que participaron del encuentro estuvieron Vero Lozano, Laurita Fernández, Violeta Urtizberea, Clara Alonso, además de Carola Del Bianco, Zuzu Coudeu, Maura Reynal, Grace Gold y Chula Gálvez.

Las figuras fueron parte de una celebración que tuvo como eje la nostalgia, el juego y la identidad argentina, tres conceptos que cobran especial relevancia en un año atravesado por la ilusión mundialista.

La propuesta presentada por Jackie Smith, llamada GLORY ’26, toma elementos de la cultura popular argentina para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea. Las figuritas, los cómics y los recuerdos de infancia aparecen como disparadores creativos de una colección pensada para acompañar el clima que genera el Mundial.

Violeta Urtizberea y Laurita Fernández. Foto: prensa

Violeta Urtizberea y Valeria Smith. Foto: prensa

Laurita Fernández. Foto: prensa

Violeta Urtizberea. Foto: prensa

Violeta Urtizberea. Foto: prensa

Foto: prensa

El fútbol se convirtió en una inspiración para la moda

Hoy, el fútbol inspira campañas, colecciones y producciones de moda que buscan capturar la emoción que generan los grandes eventos deportivos.

La Selección Argentina, especialmente después de sus éxitos recientes, se convirtió en un símbolo capaz de trascender lo deportivo para instalarse en otros ámbitos de la cultura.

Por eso no sorprende que cada vez más celebridades se sumen a propuestas que recuperan elementos asociados al universo mundialista, desde los colores nacionales hasta las referencias a los álbumes de figuritas que marcaron a distintas generaciones.

La nostalgia, protagonista del Mundial 2026

Una de las claves de esta tendencia es el regreso de los recuerdos compartidos. La búsqueda de la figurita difícil, los intercambios con amigos y la emoción de completar un álbum forman parte de una memoria colectiva que vuelve a cobrar fuerza durante cada Copa del Mundo.

En ese contexto, la moda encuentra una forma de reinterpretar esos códigos y transformarlos en objetos de deseo, combinando diseño, identidad y emoción.

Mientras millones de argentinos siguen cada presentación de la Scaloneta, las famosas también muestran que el espíritu mundialista ya salió de las tribunas para convertirse en una de las tendencias más fuertes del invierno 2026.