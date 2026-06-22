El deseo de disfrutar el partido de Argentina contra Austria por la segunda fecha del grupo de la Copa Mundial de la FIFA 26™ puede costar una fortuna, sobre todo para los que se arriesgaron a viajar hasta Dallas sin tener asegurado su ticket.

Es que si bien las entradas costaban originalmente entre 100 y 800 dólares, según la ubicación, como este año la reventa está autorizada los valores para los desesperados pueden llegar a los 2.500 dólares.

Para lo cual hay un mercado considerable, ya que son muchos los argentinos, o fanáticos de Lionel Messi y de la Selección de cualquier origen, que están apostados en los alrededores del AT&T Stadium de Dallas.

Argentina's Lionel Messi (10) reacts after scoring his third goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Ed Zurga)

Cuánto están dispuestos a pagar y el frenesí de los instantes antes del inicio del partido

Según los testimonios recogidos por TN, los futboleros que van con carteles blanqueando sus intenciones están dispuestos a pagar como máximo 1.000 dólares.

Fans of Argentina display drums with the name of Lionel Messi prior to a World Cup 2026 qualifying soccer match between Argentina and Venezuela at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)

Aunque Pablo Brunetto, el enviado por el canal de noticas, aclaró que “cuando se acerca la hora del partido empiezan a bajar y a pedir un poquito menos”.

Es que desde el lado del vendedor, se arriesga a perder el dinero invertido, por más que negocie con la necesidad de quienes volaron desde otros paises y gastaron en hoteles, comida, traslados y esperan una oferta imposible.