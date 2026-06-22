La expectativa crece alrededor de la Selección argentina en el MUNDIAL™ 2026 y cada gesto vinculado a Lionel Messi genera repercusión entre los hinchas.

Esta vez, la atención se centró en Antonela Roccuzzo, que volvió a dejarle un mensaje público al capitán en la previa del partido ante Austria y despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Horas antes del segundo compromiso de la Albiceleste en la Copa del Mundo, Messi compartió en Instagram una serie de fotos del entrenamiento del equipo antes de viajar a Dallas. Entre los miles de comentarios, uno se destacó por encima del resto: el de Antonela.

El mensaje de Antonela que revolucionó a los fanáticos

La rosarina comentó un breve pero contundente “Te amo” debajo de la publicación de su marido. Un gesto simple, pero cargado de significado para quienes siguen de cerca cada paso de la familia Messi.

La demostración pública de cariño rápidamente se viralizó y los usuarios comenzaron a relacionarla con lo ocurrido días atrás, tras el triunfo de Argentina frente a Argelia.

En aquella ocasión, Antonela también había reaccionado a una publicación del capitán con un mensaje similar, lo que llevó a muchos hinchas a encontrar una curiosa coincidencia.

Foto: captura de pantalla de Instagram de Leo Messi

La nueva cábala que ilusiona a los argentinos

En tiempos de Mundial, cualquier detalle puede convertirse en un ritual. Por eso, no tardaron en aparecer los comentarios que interpretaron el mensaje de Antonela como una especie de amuleto de buena suerte para la Selección.

Aunque se trata simplemente de una muestra de afecto entre ambos, para muchos fanáticos el hecho de que el comentario se haya repetido antes de otro partido importante alcanzó para transformarlo en una nueva cábala mundialista.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la situación e incluso algunos usuarios bromearon con que Antonela ya tiene una misión asignada antes de cada encuentro de la Albiceleste.

Foto: captura de pantalla de IG Leo Messi

El apoyo incondicional de la familia Messi

Más allá de las supersticiones, el comentario volvió a reflejar el fuerte acompañamiento que recibe Lionel Messi de parte de Antonela y de sus tres hijos.

Desde hace años, la familia se convirtió en uno de los pilares fundamentales en la carrera del capitán argentino y en este Mundial no es la excepción.

Cada vez que la Selección sale a la cancha, Antonela suele compartir imágenes, mensajes o gestos de apoyo que generan una enorme repercusión entre los seguidores del futbolista.

Argentina busca la clasificación ante Austria

La Selección argentina enfrentará a Austria en Dallas con el objetivo de dar otro paso rumbo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con confianza tras el triunfo en el debut y respaldado por estadísticas que alimentan la ilusión de los hinchas. Entre ellas, una racha de siete partidos sin perder en Copas del Mundo y una sólida defensa que lleva varios encuentros sin recibir goles durante los primeros tiempos.

Con Messi como líder dentro de la cancha y el respaldo constante de su familia fuera de ella, la Albiceleste buscará una nueva victoria para acercarse a la clasificación y mantener vivo el sueño de volver a conquistar el mundo.

Mientras tanto, en las redes, muchos ya esperan el próximo comentario de Antonela para comprobar si la cábala sigue funcionando.