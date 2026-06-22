La Selección Argentina dio un paso firme en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 26™, pero mientras la Albiceleste sigue enfocada en asegurar el primer puesto de su zona, los hinchas ya empiezan a mirar el cuadro de eliminación directa y un posible cruce de alto voltaje en los 16avos de final.

Según el esquema definido por la FIFA para este Mundial, el líder del Grupo J se enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, mientras que el segundo del Grupo J deberá medirse con el ganador de esa zona.

Y ahí aparece un problema para Argentina: actualmente el Grupo H tiene como protagonistas a España y Uruguay, dos selecciones que llegaron al torneo como candidatas y que podrían transformarse en rivales muy incómodos desde el primer cruce mano a mano.

Cómo está hoy el Grupo H

A falta de la última fecha, España lidera la zona con 4 puntos tras empatar con Cabo Verde y golear a Arabia Saudita. Uruguay suma 2 unidades, la misma cantidad que Cabo Verde, mientras que Arabia Saudita tiene 1.

La jornada decisiva tendrá estos partidos:

España vs. Uruguay

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

De esos resultados saldrán las posiciones finales del grupo.

Kevin Pina, de Cabo Verde, festeja con sus compañeros tras abrir el marcador ante Uruguay en un duelo mundialista reealizado el sábado 21 de junio de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) Por: AP Photo/Lynne Sladky

Qué necesita Argentina para evitar a España y a Uruguay

La ecuación es simple: Argentina debería evitar terminar en una posición que la cruce con cualquiera de los dos gigantes europeos y sudamericanos.

Si la Selección de Lionel Scaloni finaliza primera en el Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H. Hoy ese lugar podría quedar en manos de España o Uruguay, dependiendo de cómo termine la definición de la zona.

Por eso, para esquivar a ambos, Argentina necesitaría que ninguno de los dos termine entre los dos primeros del Grupo H, algo que hoy parece muy difícil pero matemáticamente todavía posible.

El escenario más favorable para la Albiceleste sería una clasificación de Cabo Verde como líder o escolta del grupo, desplazando a alguno de los favoritos. El empate 2-2 entre los africanos y Uruguay dejó abierta esa posibilidad y convirtió al Grupo H en uno de los más impredecibles del torneo.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, saluda antes del partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) Por: AP Photo/Charlie Riedel

El escenario que ilusiona a los hinchas argentinos

Si Cabo Verde logra una victoria contundente sobre Arabia Saudita y, al mismo tiempo, España y Uruguay protagonizan un resultado que altere la tabla, podría producirse una sorpresa histórica en la clasificación final.

De esa manera, Argentina podría encontrarse en los 16avos de final con un rival menos pesado en los papeles y evitar uno de los cruces más exigentes de toda la primera ronda eliminatoria.

Sin embargo, la realidad marca que España sigue dependiendo de sí misma para terminar primera y que Uruguay aún conserva posibilidades concretas de meterse entre los dos mejores. Por eso, hoy el escenario más probable continúa siendo que la Albiceleste deba enfrentarse a uno de esos dos seleccionados si logra quedarse con la cima del Grupo J.

Cuándo podría jugar Argentina los 16avos de final

Si termina líder de su grupo, Argentina disputará su partido de 16avos el 3 de julio en Miami frente al segundo del Grupo H. Si finaliza segunda, su rival será el ganador de esa zona.

Con la fase de grupos entrando en su recta final, cada gol puede modificar el cuadro y el camino hacia el sueño de defender el título mundial.